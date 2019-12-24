Знести не можна залишити: у Луцькраді відповіли на петицію щодо долі Центрального ринку





Про це йдеться у відповіді на петицію, підписану в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.



"Враховуючи розташування Центрального ринку в історичній частині міста в безпосередній близькості до Луцького замку, постійне утворення автомобільних заторів поблизу ринку, відсутність достатньої кількості паркомість та незадовільний санітарний стан прилеглої території, збереження ринку в сьогоднішньому стані недопустимо", - зазначено в документі.



Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.12.2019 «Про оголошення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку»



"На території ринку розміщені об’єкти нерухомого майна, на які зареєстровано право власності відповідно до чинного законодавства (криті торгові павільйони, кафе та ін.), дані об’єкти необхідно реконструювати до сучасних вимог та в них і надалі може проводитись торгівля", - йдеться у відповіді.



Перспективні заходи щодо розвитку території Центрального ринку обіцяють визначити на основі результатів архітектурного конкурсу та з врахуванням вимог до забудови в історичній частині міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді вважають, що збереження Центрального ринку у нинішньому стані є недопустимим.Про це йдеться у відповіді на петицію, підписану в.о. мера Луцька"Враховуючи розташування Центрального ринку в історичній частині міста в безпосередній близькості до Луцького замку, постійне утворення автомобільних заторів поблизу ринку, відсутність достатньої кількості паркомість та незадовільний санітарний стан прилеглої території, збереження ринку в сьогоднішньому стані недопустимо", - зазначено в документі.Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.12.2019 «Про оголошення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку» оголосили конкурс для визначення перспективи розвитку території біля замку , в тому числі і території Центрального ринку."На території ринку розміщені об’єкти нерухомого майна, на які зареєстровано право власності відповідно до чинного законодавства (криті торгові павільйони, кафе та ін.), дані об’єкти необхідно реконструювати до сучасних вимог та в них і надалі може проводитись торгівля", - йдеться у відповіді.Перспективні заходи щодо розвитку території Центрального ринку обіцяють визначити на основі результатів архітектурного конкурсу та з врахуванням вимог до забудови в історичній частині міста.

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