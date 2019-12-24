вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Знести не можна залишити: у Луцькраді відповіли на петицію щодо долі Центрального ринку

Знести не можна залишити: у Луцькраді відповіли на петицію щодо долі Центрального ринку
У Луцькій міській раді вважають, що збереження Центрального ринку у нинішньому стані є недопустимим.

Про це йдеться у відповіді на петицію, підписану в.о. мера Луцька Григорієм Пустовітом.

"Враховуючи розташування Центрального ринку в історичній частині міста в безпосередній близькості до Луцького замку, постійне утворення автомобільних заторів поблизу ринку, відсутність достатньої кількості паркомість та незадовільний санітарний стан прилеглої території, збереження ринку в сьогоднішньому стані недопустимо", - зазначено в документі.

Рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 18.12.2019 «Про оголошення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку» оголосили конкурс для визначення перспективи розвитку території біля замку, в тому числі і території Центрального ринку.

"На території ринку розміщені об’єкти нерухомого майна, на які зареєстровано право власності відповідно до чинного законодавства (криті торгові павільйони, кафе та ін.), дані об’єкти необхідно реконструювати до сучасних вимог та в них і надалі може проводитись торгівля", - йдеться у відповіді.

Перспективні заходи щодо розвитку території Центрального ринку обіцяють визначити на основі результатів архітектурного конкурсу та з врахуванням вимог до забудови в історичній частині міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Центральний ринок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День пам’яті «кіборгів»: в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 11:28
Знести не можна залишити: у Луцькраді відповіли на петицію щодо долі Центрального ринку
Сьогодні, 11:04
Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*
Сьогодні, 10:49
Волинський боєць продає картини, щоб зібрати гроші на ремонт автомобіля луцького центру для атовців
Сьогодні, 10:40
Не хоче платити за світло: у Кривому Розі чоловік замурував лічильник
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках У Луцьку просять відмінити штрафи за готівковий розрахунок у маршрутках
15 січень, 21:18
«Хай їздять на велосипедах»: у Луцьку вимагають позбавити членів міськради службових авто «Хай їздять на велосипедах»: у Луцьку вимагають позбавити членів міськради службових авто
10 січень, 15:05
У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі» У Луцьку просять підсвітити пам'ятки та територію Старого міста, що «тонуть в пітьмі»
02 січень, 16:35
Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації Поблизу Центрального ринку завершили ремонт каналізації
24 грудень, 2019, 06:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День пам’яті «кіборгів»: в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 11:28
 0
Знести не можна залишити: у Луцькраді відповіли на петицію щодо долі Центрального ринку
Сьогодні, 11:04
 0
Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*
Сьогодні, 10:49
 0
Волинський боєць продає картини, щоб зібрати гроші на ремонт автомобіля луцького центру для атовців
Сьогодні, 10:40
 0
Не хоче платити за світло: у Кривому Розі чоловік замурував лічильник
Сьогодні, 10:18
 0
Медіа
відео
1/8