День пам’яті «кіборгів»: в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.Впродовж 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою та незламністю українські військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери тримали оборону ДАПу, - інформує прес-служба Міністерства оборони України.«Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.Перший бій між українськими оборонцями та проросійськими бойовиками за встановлення контролю над Донецьким аеропортом відбувся наприкінці травня 2014 року. Того дня окупанти відступили, зазнавши важких втрат і на кілька місяців відмовились від штурму летовища. Восени 2014-го бойові дії відновилися у значно більшому масштабі.За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно.