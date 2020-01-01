День пам’яті «кіборгів»: в Україні вшановують захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 11:28
Сьогодні, 16 січня, в Україні відзначають День пам’яті «кіборгів», які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.
Впродовж 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою та незламністю українські військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери тримали оборону ДАПу, - інформує прес-служба Міністерства оборони України.
«Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.
Перший бій між українськими оборонцями та проросійськими бойовиками за встановлення контролю над Донецьким аеропортом відбувся наприкінці травня 2014 року. Того дня окупанти відступили, зазнавши важких втрат і на кілька місяців відмовились від штурму летовища. Восени 2014-го бойові дії відновилися у значно більшому масштабі.
За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно.
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Впродовж 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою та незламністю українські військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери тримали оборону ДАПу, - інформує прес-служба Міністерства оборони України.
«Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.
Перший бій між українськими оборонцями та проросійськими бойовиками за встановлення контролю над Донецьким аеропортом відбувся наприкінці травня 2014 року. Того дня окупанти відступили, зазнавши важких втрат і на кілька місяців відмовились від штурму летовища. Восени 2014-го бойові дії відновилися у значно більшому масштабі.
За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких, на жаль, посмертно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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