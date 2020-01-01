У Луцьку Mercedes відкинуло на тротуар: постраждала молода жінка





ДТП трапилася учора, 15 січня, близько 14 години, - інформує



Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль BMW, за кермом якого перебував 24-річний житель обласного центру, виїжджаючи з двору будинку на вулиці Чорновола на проїжджу частину дороги по вулиці Липинського, зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz під керуванням 29-річного лучанина. У результаті ДТП автомобіль Mercedes Benz відкинуло на тротуар, внаслідок чого він травмував перехожу. Нею виявилася 38-річна місцева жителька. Потерпілу госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися автомобілі BMW 520I та Mercedes Benz 190D. Внаслідок ДТП постраждала перехожа, її госпіталізували.ДТП трапилася учора, 15 січня, близько 14 години, - інформує ГУНП у Волинській області. Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль BMW, за кермом якого перебував 24-річний житель обласного центру, виїжджаючи з двору будинку на вулиці Чорновола на проїжджу частину дороги по вулиці Липинського, зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz під керуванням 29-річного лучанина. У результаті ДТП автомобіль Mercedes Benz відкинуло на тротуар, внаслідок чого він травмував перехожу. Нею виявилася 38-річна місцева жителька. Потерпілу госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію