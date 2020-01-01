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У Луцьку Mercedes відкинуло на тротуар: постраждала молода жінка

У Луцьку Mercedes відкинуло на тротуар: постраждала молода жінка
У Луцьку зіткнулися автомобілі BMW 520I та Mercedes Benz 190D. Внаслідок ДТП постраждала перехожа, її госпіталізували.

ДТП трапилася учора, 15 січня, близько 14 години, - інформує ГУНП у Волинській області.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль BMW, за кермом якого перебував 24-річний житель обласного центру, виїжджаючи з двору будинку на вулиці Чорновола на проїжджу частину дороги по вулиці Липинського, зіткнувся з автомобілем Mercedes Benz під керуванням 29-річного лучанина. У результаті ДТП автомобіль Mercedes Benz відкинуло на тротуар, внаслідок чого він травмував перехожу. Нею виявилася 38-річна місцева жителька. Потерпілу госпіталізували у нейрохірургію міської клінічної лікарні.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.


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Теги: Луцьк, аварія, потерпіла
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