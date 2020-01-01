На Рівненщині маршрутка зіткнулась із BMW: до лікарні доставили 7 людей. ФОТО

У ДТП на Рівненщині потрапила маршрутка із пасажирами.Повідомлення про автопригоду із потерпілими у Володимирецькому районі неподалік Вараша до поліції надійшло близько 16-ї години 15 січня, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що 25-річний водій автомобіля BMW 730, житель села Великий Жолудськ, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і зіткнувся із попутною маршруткою сполученням «Володимирець-Вараш». Зі слів кермувальника легковика, його підрізало інше авто.Мікроавтобус, у салоні якого перебувало до десяти пасажирів, відкинуло у кювет, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся на дах. Від удару із проїзної частини злетіло і BMW.До лікарні доставили сімох пасажирів маршрутки, якою керував 59-річний житель села Берестівка.Усі потерпілі — жителі Володимирецього району та Вараша, із яких трьох госпіталізували у травматологічне відділення. У 45-річного жителя Вараша та 23-річного мешканця села Кідри попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, вивих шийного хребця та стегна, забійні рани та осаднення. 47-річна жителька села Берестівка отримала забої плеча, грудного відділу та перелом шийних хребців під питанням.Слідчі встановлюють усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.