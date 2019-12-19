Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО





Подарунок ратнівським рятувальникам передали посадовці райдержадміністрації 15 січня 2020 року, - повідомляє



Зазначають, що спецавтомобіль придбано за кошти держбюджету. Загальна вартість придбаного автомобілю становить понад 4 мільйони гривень. Він укомплектований сучасним необхідним обладнанням та дасть можливість рятувальникам більш якісно й ефективно виконувати поставлені завдання не тільки при гасінні пожеж, а й при ліквідації надзвичайних ситуацій.



Окрім цього, ратнівські посадовці вручили особовому складу Ратнівської пожежної частини 8 апаратів на стисненому повітрі MSA Auer Air Go Fixразом із 32 індивідуальними панорамними масками. Вартість одного апарата становить 40 тисяч гривень. Обладнання дозволить рятувальникам працювати та виконувати завдання з порятунку людей та гасіння пожеж в умовах сильної задимленості в не придатному для дихання середовищі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий пожежний автомобіль та спеціальне рятувальне обладнання, придбане за кошти Державного бюджету України, отримали працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області, яка дислокується у селищі Ратне.Подарунок ратнівським рятувальникам передали посадовці райдержадміністрації 15 січня 2020 року, - повідомляє Волинська ОДА. Зазначають, що спецавтомобіль придбано за кошти держбюджету. Загальна вартість придбаного автомобілю становить понад 4 мільйони гривень. Він укомплектований сучасним необхідним обладнанням та дасть можливість рятувальникам більш якісно й ефективно виконувати поставлені завдання не тільки при гасінні пожеж, а й при ліквідації надзвичайних ситуацій.Окрім цього, ратнівські посадовці вручили особовому складу Ратнівської пожежної частини 8 апаратів на стисненому повітрі MSA Auer Air Go Fixразом із 32 індивідуальними панорамними масками. Вартість одного апарата становить 40 тисяч гривень. Обладнання дозволить рятувальникам працювати та виконувати завдання з порятунку людей та гасіння пожеж в умовах сильної задимленості в не придатному для дихання середовищі.

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