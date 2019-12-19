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Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО

Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Новий пожежний автомобіль та спеціальне рятувальне обладнання, придбане за кошти Державного бюджету України, отримали працівники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області, яка дислокується у селищі Ратне.

Подарунок ратнівським рятувальникам передали посадовці райдержадміністрації 15 січня 2020 року, - повідомляє Волинська ОДА.

Зазначають, що спецавтомобіль придбано за кошти держбюджету. Загальна вартість придбаного автомобілю становить понад 4 мільйони гривень. Він укомплектований сучасним необхідним обладнанням та дасть можливість рятувальникам більш якісно й ефективно виконувати поставлені завдання не тільки при гасінні пожеж, а й при ліквідації надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, ратнівські посадовці вручили особовому складу Ратнівської пожежної частини 8 апаратів на стисненому повітрі MSA Auer Air Go Fixразом із 32 індивідуальними панорамними масками. Вартість одного апарата становить 40 тисяч гривень. Обладнання дозволить рятувальникам працювати та виконувати завдання з порятунку людей та гасіння пожеж в умовах сильної задимленості в не придатному для дихання середовищі.

Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО


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Теги: ратнівські рятувальники, спецавтомобіль
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