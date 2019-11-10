Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Сьогодні, 12:05
У Луцькому геріатричному пансіонаті влаштували свято краси.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів священник Валентин Марчук.
За словами священнослужителя, ідея організувати таку акцію виникла у його матінки Олени Марчук, що очолює громадську організацію "Вірю! Надіюся! Люблю!". Ініціативу влаштувати мешканцям пансіонату день краси підтримали перукарня "Анна" і майстер Анна Левицька. Тож втілити це у життя вирішили 16 січня.
"Анна Левицька - чоловічий перукар. В "Анні" більше спеціалізуються на жіночих зачісках і стрижках. У геріатричному пансіонаті є перукар, але от щоб мешканцям зачіски робили, то не було такого. Узагалі мешканці пансіонату дуже потребують уваги. Сподіваємося, що цю ініціативу підхоплять й інші", - зауважив Валентин Марчук.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів священник Валентин Марчук.
За словами священнослужителя, ідея організувати таку акцію виникла у його матінки Олени Марчук, що очолює громадську організацію "Вірю! Надіюся! Люблю!". Ініціативу влаштувати мешканцям пансіонату день краси підтримали перукарня "Анна" і майстер Анна Левицька. Тож втілити це у життя вирішили 16 січня.
"Анна Левицька - чоловічий перукар. В "Анні" більше спеціалізуються на жіночих зачісках і стрижках. У геріатричному пансіонаті є перукар, але от щоб мешканцям зачіски робили, то не було такого. Узагалі мешканці пансіонату дуже потребують уваги. Сподіваємося, що цю ініціативу підхоплять й інші", - зауважив Валентин Марчук.
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