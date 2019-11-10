Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату

У Луцькому геріатричному пансіонаті влаштували свято краси.Про це у коментарірозповів священникЗа словами священнослужителя, ідея організувати таку акцію виникла у його матінки, що очолює громадську організацію "Вірю! Надіюся! Люблю!". Ініціативу влаштувати мешканцям пансіонату день краси підтримали перукарня "Анна" і майстер. Тож втілити це у життя вирішили 16 січня."Анна Левицька - чоловічий перукар. В "Анні" більше спеціалізуються на жіночих зачісках і стрижках. У геріатричному пансіонаті є перукар, але от щоб мешканцям зачіски робили, то не було такого. Узагалі мешканці пансіонату дуже потребують уваги. Сподіваємося, що цю ініціативу підхоплять й інші", - зауважив Валентин Марчук.