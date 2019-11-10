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Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату

Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
У Луцькому геріатричному пансіонаті влаштували свято краси.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів священник Валентин Марчук.

За словами священнослужителя, ідея організувати таку акцію виникла у його матінки Олени Марчук, що очолює громадську організацію "Вірю! Надіюся! Люблю!". Ініціативу влаштувати мешканцям пансіонату день краси підтримали перукарня "Анна" і майстер Анна Левицька. Тож втілити це у життя вирішили 16 січня.

"Анна Левицька - чоловічий перукар. В "Анні" більше спеціалізуються на жіночих зачісках і стрижках. У геріатричному пансіонаті є перукар, але от щоб мешканцям зачіски робили, то не було такого. Узагалі мешканці пансіонату дуже потребують уваги. Сподіваємося, що цю ініціативу підхоплять й інші", - зауважив Валентин Марчук.
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату
Луцькі перукарі влаштували день краси для мешканців геріатричного пансіонату


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Теги: геріатричний пансіонат, зачіски, стрижки, Луцьк
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