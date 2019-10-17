На волинському пункті пропуску в автівці знайшли контрабанду





Про це



Так, в автомобілі Citroen Jumper знайшли системи автономного опалення автомобіля Air heater KW 2.0.5.0 Manual. При проведенні митного огляду транспортного засобу встановили, що серед задекларованих речей, водій перевозить системи автономного опалення автомобіля.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" виявили системи автономного опалення вартістю понад 20 тисяч гривень.Про це Волинська митниця Держмитслужби. Так, в автомобілі Citroen Jumper знайшли системи автономного опалення автомобіля Air heater KW 2.0.5.0 Manual. При проведенні митного огляду транспортного засобу встановили, що серед задекларованих речей, водій перевозить системи автономного опалення автомобіля.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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