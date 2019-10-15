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Хірург з Волині розвіяв найпоширеніші міфи про наркоз

Хірург з Волині розвіяв найпоширеніші міфи про наркоз
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розвінчав відомі міфи про наркоз та анестезію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міф 1. Прокинутися під час операції.
Правда: Вірогідність такого випадку сягає 0.01%.

Міф2. Один наркоз віднімає 5 років життя.
Правда: Зараз ми бачимо дуже багато літніх людей з чудовим станом здоров’я, які в дитинстві перенесли по 15-20 анестезій.

Міф 3. Загальмованість та кволість після наркозу.
Правда: 85% всіх хірургічних втручань в ЄС виконуються у відділеннях хірургії одного дня. Тобто зранку людина переносить оперативне втручання під наркозом, а ввечері повертається додому за кермом власного автомобіля.

Міф 4. До наркозу не можна їсти та пити.
А це вже не міф, а 100% правди: якщо пацієнт їсть або п’є до наркозу, може статись ускладнення, яке загрожує життю пацієнта - аспірація (потрапляння речовин в дихальні шляхи).

За його словами, існує два основних види анестезій:
Місцева: за допомогою поширених місцевих анестетиків (лідокаїн, адреналін), які вводяться в потрібну ділянку тіла.
Загальна:
- інгаляційна: за допомогою маски та інтубаційна (за допомогою ларингоскопа та інтубаційної трубки), яка дає змогу дуже точно дозувати рівень медикаментозного сну.
- неінгаляційна: введення анестетика внутрішньовенно.

Вибір виду анестезії залежить від:
- віку пацієнта
- ваги
- зросту
- виду та об’єму хірургічного втручання
- наявності супутніх захворювань
- виду прогнозованого післяопераційного ускладнення
- вибору самого пацієнта

"Боятися анестезії не варто, а зволікання з проведенням потрібного оперативного втручання може призвести до поганих наслідків", - резюмує лікар.

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Теги: міфи, наркоз, хірург з Волині
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