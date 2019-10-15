Хірург з Волині розвіяв найпоширеніші міфи про наркоз

Ростислав Валіхновський розвінчав відомі міфи про наркоз та анестезію.



Про це він



Міф 1. Прокинутися під час операції.

Правда: Вірогідність такого випадку сягає 0.01%.



Міф2. Один наркоз віднімає 5 років життя.

Правда: Зараз ми бачимо дуже багато літніх людей з чудовим станом здоров’я, які в дитинстві перенесли по 15-20 анестезій.



Міф 3. Загальмованість та кволість після наркозу.

Правда: 85% всіх хірургічних втручань в ЄС виконуються у відділеннях хірургії одного дня. Тобто зранку людина переносить оперативне втручання під наркозом, а ввечері повертається додому за кермом власного автомобіля.



Міф 4. До наркозу не можна їсти та пити.

А це вже не міф, а 100% правди: якщо пацієнт їсть або п’є до наркозу, може статись ускладнення, яке загрожує життю пацієнта - аспірація (потрапляння речовин в дихальні шляхи).



За його словами, існує два основних види анестезій:

Місцева: за допомогою поширених місцевих анестетиків (лідокаїн, адреналін), які вводяться в потрібну ділянку тіла.

Загальна:

- інгаляційна: за допомогою маски та інтубаційна (за допомогою ларингоскопа та інтубаційної трубки), яка дає змогу дуже точно дозувати рівень медикаментозного сну.

- неінгаляційна: введення анестетика внутрішньовенно.



Вибір виду анестезії залежить від:

- віку пацієнта

- ваги

- зросту

- виду та об’єму хірургічного втручання

- наявності супутніх захворювань

- виду прогнозованого післяопераційного ускладнення

- вибору самого пацієнта



"Боятися анестезії не варто, а зволікання з проведенням потрібного оперативного втручання може призвести до поганих наслідків", - резюмує лікар.

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