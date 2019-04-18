Через аномально теплу зиму на Волині продовжують ремонтувати дороги

У Волинській області попри те, що на календарі 16 січня, продовжують ремонтувати дороги.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.15 січня ліквідували ямковість на дорожньому покритті площею понад 200 м2. Усього ж з початку поточного року ця цифра сягає 800 м2, роботи тривають.Сьогодні, 16 січня, 11 ремонтно-будівельних бригад працюють на найбільш ураженими ямковістю ділянках автошляхів М-07, М-19, Н-22, Р-14, Т-03-02, Т-03-07, Т-03-11. Для ліквідації вибоїн використовують холодний асфальтобетон та органо-мінеральні суміші.Окрім того, на автошляхах державного значення Волинської області здійснюють й інші види робіт з їх експлуатаційного утримання, зокрема, планування узбіч, встановлення дорожніх знаків та автопавільйонів, видалення чагарників та прибирання сміття в смузі відведення автошляхів.У відеоролику – виконання робіт з ліквідації вибоїн дорожнього покриття на автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Звірів 15 січня 2020 року.