На двері квартири у Луцьку невідомі причепили «гранату»

У багатоповерхівці на проспекті Перемоги в Луцьку на дверній ручці до однієї з сусідських квартир місцевий житель виявив муляж гранати "Ф-1", а під дверима пластикову пляшку з рідиною із запахом бензину.Повідомлення про знахідку на дверях помешкання 36-річної та 48-річного лучан предмета схожого на гранату до поліції надійшло 16 січня по 5 годині ранку, інформує ГУНП в області.На місце одразу ж виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки та керівництво місцевого відділу поліції, управління карного розшуку поліції області.Правоохоронці забезпечили охорону місця події. Під час ретельного огляду знахідки спеціалісти-вибухотехніки поліції області з’ясували, що виявлений предмет є муляжем гранати «Ф-1» та вилучили його.Слідчі Луцького відділу поліції кваліфікували цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу вбивством. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.