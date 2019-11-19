Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО





Світлини шачанки Евеліни Євдокимової опублікували на сторінці туристичної компанії Світязь Active у Facebook, - пише



«Сині та шумні хвилі водойми нагадують море, та й не дарма... бо озеро Люцимер в перекладі з німецької означає – світле море (luce - світле, mer - море)», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька фотографка опублікувала світлини зимового озера Люцимера, зігрітого сонцем.Світлини шачанкиопублікували на сторінці туристичної компанії Світязь Active у Facebook, - пише "Район.in.ua" «Сині та шумні хвилі водойми нагадують море, та й не дарма... бо озеро Люцимер в перекладі з німецької означає – світле море (luce - світле, mer - море)», – йдеться у дописі.

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