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Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО

Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Шацька фотографка опублікувала світлини зимового озера Люцимера, зігрітого сонцем.

Світлини шачанки Евеліни Євдокимової опублікували на сторінці туристичної компанії Світязь Active у Facebook, - пише "Район.in.ua"

«Сині та шумні хвилі водойми нагадують море, та й не дарма... бо озеро Люцимер в перекладі з німецької означає – світле море (luce - світле, mer - море)», – йдеться у дописі.

Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО

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Теги: Шацькі озера, фото, зима
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