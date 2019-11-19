Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Шацька фотографка опублікувала світлини зимового озера Люцимера, зігрітого сонцем.
Світлини шачанки Евеліни Євдокимової опублікували на сторінці туристичної компанії Світязь Active у Facebook, - пише "Район.in.ua"
«Сині та шумні хвилі водойми нагадують море, та й не дарма... бо озеро Люцимер в перекладі з німецької означає – світле море (luce - світле, mer - море)», – йдеться у дописі.
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Світлини шачанки Евеліни Євдокимової опублікували на сторінці туристичної компанії Світязь Active у Facebook, - пише "Район.in.ua"
«Сині та шумні хвилі водойми нагадують море, та й не дарма... бо озеро Люцимер в перекладі з німецької означає – світле море (luce - світле, mer - море)», – йдеться у дописі.
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