У Варшаві побилися двоє українців: один з них встромив ножа у груди чоловіку
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У Варшаві затримали українця, який завдав ножове поранення своєму співвітчизникові.
У варшавському районі Воля поліція затримала 30-річного громадянина України, підозрюваного в замаху на вбивство. Чоловік в одному з гостелів завдав удар ножем у грудну клітку іншому громадянинові України, - повідомляє "Польське радіо".
За даними слідчих, між чоловіками виникла сварка, в результаті якої один з них напав з ножем на потерпілого, після чого вибіг з будинку. Поліцію про цю подію повідомила одна з осіб, яка помітила пораненого.
«На місці функціонери надали медичну допомогу потерпілому, який мав різану рану грудної клітки. Швидка забрала його до лікарні, де громадянин України отримав спеціалізовану медичну допомогу», – сказала речниця поліції району Воля комісарка Марта Сульовська. Як додала, злочинця затримали невдовзі після інциденту.
«Розслідування у цій справі відкрила вольська прокуратура, обставини розслідували також співробітники відділу боротьби зі злочинністю проти життя та здоров’я. Під час збирання доказів затриманий чоловік намагався ввести поліцію в оману щодо обставин інциденту», – заявила речниця поліції.
Затриманому представлено обвинувачення у замаху на вбивство, погрозах і завданні тілесних ушкоджень; йому загрожує довічне позбавлення волі. Рішенням суду громадянин України залишиться під вартою на три місяці.
Головне фото - ілюстративне.
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У варшавському районі Воля поліція затримала 30-річного громадянина України, підозрюваного в замаху на вбивство. Чоловік в одному з гостелів завдав удар ножем у грудну клітку іншому громадянинові України, - повідомляє "Польське радіо".
За даними слідчих, між чоловіками виникла сварка, в результаті якої один з них напав з ножем на потерпілого, після чого вибіг з будинку. Поліцію про цю подію повідомила одна з осіб, яка помітила пораненого.
«На місці функціонери надали медичну допомогу потерпілому, який мав різану рану грудної клітки. Швидка забрала його до лікарні, де громадянин України отримав спеціалізовану медичну допомогу», – сказала речниця поліції району Воля комісарка Марта Сульовська. Як додала, злочинця затримали невдовзі після інциденту.
«Розслідування у цій справі відкрила вольська прокуратура, обставини розслідували також співробітники відділу боротьби зі злочинністю проти життя та здоров’я. Під час збирання доказів затриманий чоловік намагався ввести поліцію в оману щодо обставин інциденту», – заявила речниця поліції.
Затриманому представлено обвинувачення у замаху на вбивство, погрозах і завданні тілесних ушкоджень; йому загрожує довічне позбавлення волі. Рішенням суду громадянин України залишиться під вартою на три місяці.
Головне фото - ілюстративне.
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