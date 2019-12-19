На Волині молодик викрав у дідуся гаманець з грошима
Сьогодні, 13:56
У мешканця Володимира-Волинського вкрали гаманець, у якому було 2 тисячі гривень.
Про випадок інформують у міському відділі поліції, - пише "Район. Володимир-Волинський".
Про крадіжку 66-річний володимирчанин, який мешкає на вулиці Ковельська, повідомив 15 січня. Поліція встановила, що до крадіжки грошей причетний 21-річний мешканця села Коритниця Володимир-Волинського району, який на момент крадіжки гостював у жителя цього міста .
За цим фактом зібрані усі матеріали, проводиться перевірка.
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Про випадок інформують у міському відділі поліції, - пише "Район. Володимир-Волинський".
Про крадіжку 66-річний володимирчанин, який мешкає на вулиці Ковельська, повідомив 15 січня. Поліція встановила, що до крадіжки грошей причетний 21-річний мешканця села Коритниця Володимир-Волинського району, який на момент крадіжки гостював у жителя цього міста .
За цим фактом зібрані усі матеріали, проводиться перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині молодик викрав у дідуся гаманець з грошима
Сьогодні, 13:56
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