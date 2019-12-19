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На Волині молодик викрав у дідуся гаманець з грошима

На Волині молодик викрав у дідуся гаманець з грошима
У мешканця Володимира-Волинського вкрали гаманець, у якому було 2 тисячі гривень.

Про випадок інформують у міському відділі поліції, - пише "Район. Володимир-Волинський".

Про крадіжку 66-річний володимирчанин, який мешкає на вулиці Ковельська, повідомив 15 січня. Поліція встановила, що до крадіжки грошей причетний 21-річний мешканця села Коритниця Володимир-Волинського району, який на момент крадіжки гостював у жителя цього міста .

За цим фактом зібрані усі матеріали, проводиться перевірка.

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Теги: Володимир, крадіжка, гаменець
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