На Волині молодик викрав у дідуся гаманець з грошима





Про випадок інформують у міському відділі поліції, - пише



Про крадіжку 66-річний володимирчанин, який мешкає на вулиці Ковельська, повідомив 15 січня. Поліція встановила, що до крадіжки грошей причетний 21-річний мешканця села Коритниця Володимир-Волинського району, який на момент крадіжки гостював у жителя цього міста .



За цим фактом зібрані усі матеріали, проводиться перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця Володимира-Волинського вкрали гаманець, у якому було 2 тисячі гривень.Про випадок інформують у міському відділі поліції, - пише "Район. Володимир-Волинський". Про крадіжку 66-річний володимирчанин, який мешкає на вулиці Ковельська, повідомив 15 січня. Поліція встановила, що до крадіжки грошей причетний 21-річний мешканця села Коритниця Володимир-Волинського району, який на момент крадіжки гостював у жителя цього міста .За цим фактом зібрані усі матеріали, проводиться перевірка.

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