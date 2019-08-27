Куля розірвала артерію: в Дніпрі лікарі врятували життя пораненому бійцю з Луцька





Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко в Facebook, пише видання "



Медик розповів, що куля, яка потрапила в Романа, розірвала плечову артерію і розбила грудину. Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставили судинний протез і зупинили кровотечу, але боєць втратив більше двох літрів крові і міг позбутися руки. Попри негоду, чоловіка доправили до Дніпра. Тепер реанімація і всі операції позаду.



Роман з нетерпінням чекає зустрічі з дружиною, донькою Євою, сином Северином та матусею.



Головний лікар додав, що воїн захотів на пам'ять забрати собі кулю, яка ледь не обірвала його життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі лікарі врятували 41-річного військовослужбовця з Луцька, який отримав тяжке поранення від кулі снайпера біля Водяного.Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечниковав Facebook, пише видання " Сьогодні ".Медик розповів, що куля, яка потрапила в Романа, розірвала плечову артерію і розбила грудину. Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставили судинний протез і зупинили кровотечу, але боєць втратив більше двох літрів крові і міг позбутися руки. Попри негоду, чоловіка доправили до Дніпра. Тепер реанімація і всі операції позаду.Роман з нетерпінням чекає зустрічі з дружиною, донькою Євою, сином Северином та матусею.Головний лікар додав, що воїн захотів на пам'ять забрати собі кулю, яка ледь не обірвала його життя.

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