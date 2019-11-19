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«Ти останній день в поліції»: судили волинянина, який побив патрульного

«Ти останній день в поліції»: судили волинянина, який побив патрульного
Суд визнав винним волинянина, який завдав тілесних ушкоджень патрульному та кричав: “Ти останній день в поліції”.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

Нагадаємо, 12 травня 2018 року близько 12-ї години у Ковелі на вулиці Брестській екіпаж патрульних виявив транспортний засіб Mitsubishi, водій якого припаркувався ближче, ніж за 10 метрів до пішохідного переходу. Тому інспектор управління патрульної поліції у Рівненській області поінформував чоловіка, що винесе відповідну постанову.

Однак під час спілкування порушник почав грубо висловлюватись на патрульного, вийшов з автомобіля та завдав йому удару по голові.

На вимогу припинити чинити опір чоловік не реагував, тож був затриманий за допомогою спецзасобу. Коли опинився в кайданках на землі, продовжував лаятись, ображати честь і гідність патрульних, та погрожував “останнім днем роботи в поліції” .

За фактом нанесення тілесного ушкодження поліцейський викликав слідчо-оперативну групу.

Так, 58-річного чоловіка суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) КК України та призначив йому покарання у виді 2 років позбавлення волі та 1 року випробувального терміну.

Також на громадянина наклали стягнення у розмірі 5000 тисяч гривень моральної шкоди.

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Теги: Ковель, суд, побиття
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