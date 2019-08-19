Якою буде погода на Голодню кутю та Водохреще
Сьогодні, 14:31
Завтра, 17-го січня, опадів у більшості областей України не передбачається. А от на Водохреще очікують холодну й похмуру погоду.
Про це на своїй сторінці написала у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Над нами завтра - антициклон Dirk, який знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри - це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу", - йдеться у повідомлені.
За словами синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі буде 0-5 градусів морозу, а вдень 0-5 градусів тепла.
Голодна кутя та Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням, та й то переважно у нічні години. Як пише синоптик, перші опади з'являться наприкінці наступних вихідних, з 24-го січня.
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Про це на своїй сторінці написала у facebook синоптик Наталка Діденко.
"Над нами завтра - антициклон Dirk, який знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри - це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу", - йдеться у повідомлені.
За словами синоптика, температура повітря в Україні найближчої ночі буде 0-5 градусів морозу, а вдень 0-5 градусів тепла.
Голодна кутя та Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням, та й то переважно у нічні години. Як пише синоптик, перші опади з'являться наприкінці наступних вихідних, з 24-го січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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