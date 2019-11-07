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У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки

У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки
У Володимирі-Волинському побились чоловіки.

Так, 15 січня до поліції звернувся 27-річний чоловік із заявою про спричинення тілесних ушкоджень, - пише Володимир медіа.

Як з’ясувалося, 5 січня приблизно о пів на десяту вечора поблизу магазину «ВОПАК» по вулиці Ковельській між ним та візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Внаслідок чого заявник отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.

Правоохоронці проводять перевірку наведених фактів.


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Теги: бійка, волинянин, побиття
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