У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки
Сьогодні, 14:44
У Володимирі-Волинському побились чоловіки.
Так, 15 січня до поліції звернувся 27-річний чоловік із заявою про спричинення тілесних ушкоджень, - пише Володимир медіа.
Як з’ясувалося, 5 січня приблизно о пів на десяту вечора поблизу магазину «ВОПАК» по вулиці Ковельській між ним та візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Внаслідок чого заявник отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.
Правоохоронці проводять перевірку наведених фактів.
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Так, 15 січня до поліції звернувся 27-річний чоловік із заявою про спричинення тілесних ушкоджень, - пише Володимир медіа.
Як з’ясувалося, 5 січня приблизно о пів на десяту вечора поблизу магазину «ВОПАК» по вулиці Ковельській між ним та візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Внаслідок чого заявник отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.
Правоохоронці проводять перевірку наведених фактів.
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