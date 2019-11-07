У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки





Так, 15 січня до поліції звернувся 27-річний чоловік із заявою про спричинення тілесних ушкоджень, - пише



Як з’ясувалося, 5 січня приблизно о пів на десяту вечора поблизу магазину «ВОПАК» по вулиці Ковельській між ним та візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Внаслідок чого заявник отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.



Правоохоронці проводять перевірку наведених фактів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському побились чоловіки.Так, 15 січня до поліції звернувся 27-річний чоловік із заявою про спричинення тілесних ушкоджень, - пише Володимир медіа Як з’ясувалося, 5 січня приблизно о пів на десяту вечора поблизу магазину «ВОПАК» по вулиці Ковельській між ним та візуально знайомим чоловіком виник конфлікт. Внаслідок чого заявник отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому променевої кістки.Правоохоронці проводять перевірку наведених фактів.

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