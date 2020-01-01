Де на Волині не буде світла 17 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:Вимкнень споживачів не заплановано1.с.Загаї 09:00-17:00КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова2. м.Берестечко09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, ГаражФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-МагазинСвято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-ГотельПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-АвтостанціяГорохівський районний відділ освіти-Будинок школяраКостелБерестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-ІнтернатПрАТ "МТС Україна"-станціям. Берестечко: вул. Паркова,вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12авул. Незалежності 9,вул. Костельна 2, 4, 9, 13;Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 – 17:00ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул. Перемоги, вул.Молодіжна.1. 09:00-17:00Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктСелищна рада смт.Олика – водонапірна баштас. Носовичі вул. Шевченка,1.ПЛ-0,4кВ від КТП№2899:00-17:00 С/Р Любитів Ковельське Райво Ковельське МТМОс.Ворона2. 9:00-17:00ТзОВ "В.Прометей" СТзОВ"Лан" Львівська залізниця Ковельське Райво Церква с.М.ПорськГолобське споживче товариство Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗ Ковельське МТМОФОП Орлюк А.О. С/Р Поповичі ПАТ"Ковельмолоко" Церква с.В.Порськс.Малий Порськ, с.Великий Порськ, с.Борщівка, с.Свидники3. ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-08, Л.62-09)9:00-17:00 Ковельське УВКГ Сад.масив "Дружба" Ф.О. Шевчук О.В. ФОП Гриценко Н Ю ОСББ "Хуторяни" ФОП Добиш П.І. Церква с.В.Ковельська ФОП Задачина О.В. ФОП Найдюк В.М. Церква "Воскресіння" ФОП Талашко М. Б. Ковельське МТМО ФОП Кравчук С.Лс.Воля Ковельська, с.Зелена м.Ковель, вул.Шевченка, Д.Нечая, Грушевського, Космонавтів, Володимирська, Мічуріна, Сагайдачного, Міцкевича, Смірнова,Незалежності, О.Пчілки, Вербицького, бульвар Л.Українки, привокзальний ринокФОП Печенюк М.В. Ф.о.Мизовець Г.А. ТзОВ "Верес Еліт" ФОП Кропива О.М. С/Р ЗеленськаПП "Будма" МПП "Пам'ять"ФОП Михальчук Г.С. ФОП Жвавінський В.М. ПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "Люкс Сервіс" ДекуріонФ.О. Глущук Ю.В. НП ТзОВ"Турія" Ф.о.Лошик С.В. МПП "Надія" ФОП Реган В.Й. Ф.О. Була В.П.ФОП Пініс І.О. Ковельське Райво ПАТ"Укртелеком" ТзОВ "АСТЕЛІТ"ТзОВ Ф - ка " Обнова " РЖКП №1ТзОВ "Людмила " ФОП Руденок К.Ф. ФОП Киричок В.Б.Ков.управ. Держ.каз.служби Ф.о.Тимощук О.Д.ПП "АКО-ФАРМ"ФОП Місюра О.В. Ф.О. Кушнерук А.Ю. ФОП Тітівалов К. К.ЖБК"Супутник" ФОП Середа Т.В. ФОП Савич М.С. Адвокатська контора ТзОВ "УТМ" ЖБК"Мир"ФОП Ховайло А.М. Ф.О. Дуда О.Г.ФОП Бордійчук Н.С. ФОП Романюк М.В. ФОП Проц А.В.ФОП Чабан В.М. ФОП Хуршудян О.А. ФОП Самчук О.І.Церква Св.Пантелеймона ФОП Супоровська ГД. ФОП Стародуб С.П. ФОП Геч Д.М.ФОП Клімук Л.М. Ков. міська рада ветеранівФ.О.Шнайдер О.Г. ФОП Ткачук М.О. ФОП Колядинська С.І ФОП Поліщук С.В. ФОП Сторожук С.М.Ков.міськ.Від.культ та туризму Міський паркКов.Орг. працівників освіти Ковельське МТМОПАТ КБ "Приватбанк" Ф.О. Кантерук В.А. МПП "Землемір" ФОП Мерзлікін В,В.ФОП Давидюк В.В. Ф.О. Галкіна Н.В. ТзОВ "С.В.С."ФОП Карась Ю.М. ФОП ДорощукЛ.В ФО Самчук І.В. ЖБК"Дружба" Ф.о.Півень М.М.ФОП Коцурський С.П. Філія ДВТП"Волиньфарм ТОВ Оптика ЛТДФОП Макарусь В.П. ТзОВ Торговий дім "Схід-Захід"ФОП Лукашик І.І. КП"Талісман"ФОП Михальчук В.П. ФОП Гетманчук М.С. ФОП Попко Р.Г. ФОП Яковицька Л.А. ФОП Чабан В.М.Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк МПП"Шанс"РЖКП №1Ковельське МТМО Ф.О. Савонік Л.Ф ТзОВ "ЖБК"Ковельське господарство УТМР ФОП Мірчук С.М.ТзОВ ТЦ "ЕЛІТ"ФОП Лисакова О.П. ПрАТ"Перлина" ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Смаль Л.М.ТзОВ "Пакко Холдинг" ФОП Галімурка С.Р. Ков. Управління с/г Вол-Волинська КЕВ ФОП Сеник Н.А.ФОП Деменюк В.М. ФОП Геліч О.В. ФОП Федорук О.Т Ф.О. Дуда О.Г.ТзОВ"Спартак" КП"Чобіток" Ф.о.Кисляк Н.В. ФОП Гульчук І.П. Ф.О. Стецюк О.М. ФОП Чуб Ю,Л.ФОП Кравчук О.М. ФОП Хуршудян О.А. ТзОВ"АРГО-Р"ФОП Баховець І.Д. РЖКП №1ПАТ" Волиньгаз " Нотаріус Козоріз Н.СКов.управління освіти вик.ком.УВКГТОВ «Ковельська міська друкарня» ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗ ПТМ"Ковельтепло" ФОП Качко Н.В. ФОП Омелянюк В.М АТ "Брокбізнесбанк" ФОП Мартинюк Р.Ю. ПП "Електрон"ФОП Захожий В.П. ФОП Глущук О.В. ФОП Дідицький Р.В. ФОП Кисіль Ю.М. ОСББ "Турія-Ковель" ФОП Стащук І .М. Волинська ГГМП ГБХО "Стефан"4 ДПРЧ УДС України з НС Ков.міжр.РБП ПР ДПТУ ФОП Тишко О.Г.Нотаріус Козоріз Н.С ТОВ"Ковельська міська друкарня УВКГФОП Нагорник С.Р. ФОП Яринчук Ю.А. ФОП Ковердюк В.О. ФОП Самчук Л.О. ЖБК"Мальва"ФОП М'якота П.І. ФОП Синьчук І.В. ФОП Кушнирук В.М. ФОП Клівак Г.О. ФОП Гулюк Н.І. ФОП Возняк А.С. Відділ комунгоспу Ковельське МТМО ФОП Парфенов П.О. Ф.О. Семенюк Г.А. Ф.о.Сергієвська М.О. ФОП Ляльков В.П. ФОП Яблонська А.А ФОП Білінець О.В.ФОП Омелянюк Я.В. ФОП Хоменко А.В. Ф.о.Кондратович І.О. ФОП Шумік В.П ФОП Рекрут С,А, ФОП Парфенов П.О. Центр зайнятостіТзОВ " МС Девелопмент" ФОП Герасимчук Н.О. Ф.О. Семенюк Г.А. ЖБК"Мальва"ФОП Чирук Т.М. ФОП Власюк М І ФОП Хавіна В.Х. ФОП Єдинак В.В. ФОП Вавриш О.В. ФОП Денищук Р.П. Ф.О.Королік І.Ф. ТзОВ"Мелодія" ФОП Чирук А.В.ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Одайник Г.С. ФОП Чернецький О.С. ТзОВ "Фармаком"КП Ковельська Техшкола ТСОУ ФОП Вільчинський О.В.ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця ФОП Наумук С.А. МП " Віка " Ковельський ринок ФОП Кавас В.С.ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О. Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А. МПП "Нептун" ФОП Мазур І.І. ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В. ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф. ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П. ФОП Чирук А.В.ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Чернецький О.С. ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс" ФОП Рябчук В.К. ФОП Лисакова О.П. ФОП Шама Л.О.ФОП Бабич С.М. ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.Локачинський район№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1.ПЛ-04кВ Л-3 КТП-479:00-15:00 с.Затурці Провулок Козацький, вул.Незалежності.Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1.ПЛ-0.4 ЩТП-5349:00 – 17:00смт.Головне вул.Пушкіна2.ПЛ-10 Л 91-049:00 – 17:00с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо3.ПЛ-0.4 ЩТП-5349:00 – 17:00смт.Головне вул.ПушкінаВимкнень споживачів не заплановано1.11:00-17:00КТП-343, смт. Маневичі.КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).КТП-271. КТП-518. КТП-520. смт. Маневичівул. Яблунева 1-10; вул. Грибна; вул. Хакімова 9-27;вул. Хакімова 29-40;вул. Наливайка 17-22; вул. І. Богуна;вул. Северинівська. вул. Бринського 1-13;вул. Бринського 2, 12;вул. Єршова 1-25;вул. Хакімова 1-7; вул. Спортивна 13-40а.1.ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-209:00-17:00ЖКП №1, УТОС м.Нововолинськ вул.Дорогиничівська вул.Петрова пр.Новийвул.Автобусна, 141. 9:30-16:00частково без постачання с.Велимче1.ПЛ-0,4 кВ КТП-4769:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2.9:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3.ПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник4.ПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.Фріда5.КТП-1059:00-17:00ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськоматм.Рожище, пров.Мазепи.6.9:00-17:00м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457.КТП-29:00-17:00Магазин с.Олександрівкас.Олександрівка8.КТП-39:00-17:00с.Підліски1.КТП-7010:00-17:00с Нова Вижва вул: Шевченка2.КТП-4210:00-17:00с Чевель вул:Радянська, Федорова, 1 Травня3.КТП-3910:00-17:00с. Чевель вул: 1 Травня, Радянська.1.10:00-15:30Пункт прийому молока, ФОП Ковальчук Г.М. –магазин, церквас.Ягідно2. ПЛ-0,4 кВ КТП-7010:00-16:00Туличівська с/р - клубс.Радовичі3. ПЛ-0,4 кВ КТП-12410:00-16:00Перевалівська с/р – клуб, церквас.Торговище