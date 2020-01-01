Де на Волині не буде світла 17 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1.
с.Загаї 09:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. м.Берестечко
09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, Гараж
ФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-Магазин
Свято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-Готель
ПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-Автостанція
Горохівський районний відділ освіти-Будинок школяра
Костел
Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-Інтернат
ПрАТ "МТС Україна"-станція
м. Берестечко: вул. Паркова,
вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12а
вул. Незалежності 9,
вул. Костельна 2, 4, 9, 13;
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул. Перемоги, вул.Молодіжна.
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта
с. Носовичі вул. Шевченка,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП
№289
9:00-17:00 С/Р Любитів Ковельське Райво Ковельське МТМО
с.Ворона
2. 9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей" СТзОВ"Лан" Львівська залізниця Ковельське Райво Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗ Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О. С/Р Поповичі ПАТ"Ковельмолоко" Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ, с.Великий Порськ, с.Борщівка, с.Свидники
3. ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-08, Л.62-09)
9:00-17:00 Ковельське УВКГ Сад.масив "Дружба" Ф.О. Шевчук О.В. ФОП Гриценко Н Ю ОСББ "Хуторяни" ФОП Добиш П.І. Церква с.В.Ковельська ФОП Задачина О.В. ФОП Найдюк В.М. Церква "Воскресіння" ФОП Талашко М. Б. Ковельське МТМО ФОП Кравчук С.Л
с.Воля Ковельська, с.Зелена м.Ковель, вул.Шевченка, Д.Нечая, Грушевського, Космонавтів, Володимирська, Мічуріна, Сагайдачного, Міцкевича, Смірнова,
Незалежності, О.Пчілки, Вербицького, бульвар Л.Українки, привокзальний ринок
ФОП Печенюк М.В. Ф.о.Мизовець Г.А. ТзОВ "Верес Еліт" ФОП Кропива О.М. С/Р Зеленська
ПП "Будма" МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С. ФОП Жвавінський В.М. ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс" Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В. НП ТзОВ"Турія" Ф.о.Лошик С.В. МПП "Надія" ФОП Реган В.Й. Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О. Ковельське Райво ПАТ"Укртелеком" ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ Ф - ка " Обнова " РЖКП №1
ТзОВ "Людмила " ФОП Руденок К.Ф. ФОП Киричок В.Б.
Ков.управ. Держ.каз.служби Ф.о.Тимощук О.Д.
ПП "АКО-ФАРМ"
ФОП Місюра О.В. Ф.О. Кушнерук А.Ю. ФОП Тітівалов К. К.
ЖБК"Супутник" ФОП Середа Т.В. ФОП Савич М.С. Адвокатська контора ТзОВ "УТМ" ЖБК"Мир"
ФОП Ховайло А.М. Ф.О. Дуда О.Г.
ФОП Бордійчук Н.С. ФОП Романюк М.В. ФОП Проц А.В.
ФОП Чабан В.М. ФОП Хуршудян О.А. ФОП Самчук О.І.
Церква Св.Пантелеймона ФОП Супоровська ГД. ФОП Стародуб С.П. ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М. Ков. міська рада ветеранів
Ф.О.Шнайдер О.Г. ФОП Ткачук М.О. ФОП Колядинська С.І ФОП Поліщук С.В. ФОП Сторожук С.М.
Ков.міськ.Від.культ та туризму Міський парк
Ков.Орг. працівників освіти Ковельське МТМО
ПАТ КБ "Приватбанк" Ф.О. Кантерук В.А. МПП "Землемір" ФОП Мерзлікін В,В.
ФОП Давидюк В.В. Ф.О. Галкіна Н.В. ТзОВ "С.В.С."
ФОП Карась Ю.М. ФОП ДорощукЛ.В ФО Самчук І.В. ЖБК"Дружба" Ф.о.Півень М.М.
ФОП Коцурський С.П. Філія ДВТП"Волиньфарм ТОВ Оптика ЛТД
ФОП Макарусь В.П. ТзОВ Торговий дім "Схід-Захід"
ФОП Лукашик І.І. КП"Талісман"
ФОП Михальчук В.П. ФОП Гетманчук М.С. ФОП Попко Р.Г. ФОП Яковицька Л.А. ФОП Чабан В.М.
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк МПП"Шанс"
РЖКП №1
Ковельське МТМО Ф.О. Савонік Л.Ф ТзОВ "ЖБК"
Ковельське господарство УТМР ФОП Мірчук С.М.
ТзОВ ТЦ "ЕЛІТ"
ФОП Лисакова О.П. ПрАТ"Перлина" ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Смаль Л.М.
ТзОВ "Пакко Холдинг" ФОП Галімурка С.Р. Ков. Управління с/г Вол-Волинська КЕВ ФОП Сеник Н.А.
ФОП Деменюк В.М. ФОП Геліч О.В. ФОП Федорук О.Т Ф.О. Дуда О.Г.
ТзОВ"Спартак" КП"Чобіток" Ф.о.Кисляк Н.В. ФОП Гульчук І.П. Ф.О. Стецюк О.М. ФОП Чуб Ю,Л.
ФОП Кравчук О.М. ФОП Хуршудян О.А. ТзОВ"АРГО-Р"
ФОП Баховець І.Д. РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз " Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня» ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ ПТМ"Ковельтепло" ФОП Качко Н.В. ФОП Омелянюк В.М АТ "Брокбізнесбанк" ФОП Мартинюк Р.Ю. ПП "Електрон"
ФОП Захожий В.П. ФОП Глущук О.В. ФОП Дідицький Р.В. ФОП Кисіль Ю.М. ОСББ "Турія-Ковель" ФОП Стащук І .М. Волинська ГГМП ГБХО "Стефан"
4 ДПРЧ УДС України з НС Ков.міжр.РБП ПР ДПТУ ФОП Тишко О.Г.
Нотаріус Козоріз Н.С ТОВ"Ковельська міська друкарня УВКГ
ФОП Нагорник С.Р. ФОП Яринчук Ю.А. ФОП Ковердюк В.О. ФОП Самчук Л.О. ЖБК"Мальва"
ФОП М'якота П.І. ФОП Синьчук І.В. ФОП Кушнирук В.М. ФОП Клівак Г.О. ФОП Гулюк Н.І. ФОП Возняк А.С. Відділ комунгоспу Ковельське МТМО ФОП Парфенов П.О. Ф.О. Семенюк Г.А. Ф.о.Сергієвська М.О. ФОП Ляльков В.П. ФОП Яблонська А.А ФОП Білінець О.В.
ФОП Омелянюк Я.В. ФОП Хоменко А.В. Ф.о.Кондратович І.О. ФОП Шумік В.П ФОП Рекрут С,А, ФОП Парфенов П.О. Центр зайнятості
ТзОВ " МС Девелопмент" ФОП Герасимчук Н.О. Ф.О. Семенюк Г.А. ЖБК"Мальва"
ФОП Чирук Т.М. ФОП Власюк М І ФОП Хавіна В.Х. ФОП Єдинак В.В. ФОП Вавриш О.В. ФОП Денищук Р.П. Ф.О.Королік І.Ф. ТзОВ"Мелодія" ФОП Чирук А.В.
ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Одайник Г.С. ФОП Чернецький О.С. ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця ФОП Наумук С.А. МП " Віка " Ковельський ринок ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О. Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А. МПП "Нептун" ФОП Мазур І.І. ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В. ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф. ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П. ФОП Чирук А.В.
ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Чернецький О.С. ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс" ФОП Рябчук В.К. ФОП Лисакова О.П. ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М. ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.
Локачинський район
№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-04кВ Л-3 КТП-47
9:00-15:00 с.Затурці Провулок Козацький, вул.Незалежності.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ-0.4 ЩТП-534
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Пушкіна
2.
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо
3.
ПЛ-0.4 ЩТП-534
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1.
11:00-17:00
КТП-343, смт. Маневичі.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-271. КТП-518. КТП-520. смт. Маневичі
вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна; вул. Хакімова 9-27;
вул. Хакімова 29-40;
вул. Наливайка 17-22; вул. І. Богуна;
вул. Северинівська. вул. Бринського 1-13;
вул. Бринського 2, 12;
вул. Єршова 1-25;
вул. Хакімова 1-7; вул. Спортивна 13-40а.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2
09:00-17:00
ЖКП №1, УТОС м.Нововолинськ вул.Дорогиничівська вул.Петрова пр.Новий
вул.Автобусна, 14
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
9:00-17:00
м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
1.
КТП-70
10:00-17:00
с Нова Вижва вул: Шевченка
2.
КТП-42
10:00-17:00
с Чевель вул:Радянська, Федорова, 1 Травня
3.
КТП-39
10:00-17:00
с. Чевель вул: 1 Травня, Радянська.
Турійський район
1.
10:00-15:30
Пункт прийому молока, ФОП Ковальчук Г.М. –
магазин, церква
с.Ягідно
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-70
10:00-16:00
Туличівська с/р - клуб
с.Радовичі
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-124
10:00-16:00
Перевалівська с/р – клуб, церква
с.Торговище
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Володимир-Волинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Горохівський район
1.
с.Загаї 09:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП Церква с.Михлин : вул.Центральна, вул.Ярова
2. м.Берестечко
09:00-17:00 Берестечківське СТ-Гастроном, Культтовари Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Корпус- контора, Гараж
ФОП Коровіцкий А.О-Магазин ФОП Пасічник М.М-Магазин
Свято-Троїцька громада УПЦ-Контора церкви Берестечківське СТ-Кафе Чумацький шлях ПАТ "Державний Ощадбанк"-Відділення Берестечко ВУЖКГ-Готель
ПрАТ ВОПАС-Автостанція Горохівський районний відділ освіти-Автостанція
Горохівський районний відділ освіти-Будинок школяра
Костел
Берестечківський психоневрологічний будинок- інтернат-Будинок-Інтернат
ПрАТ "МТС Україна"-станція
м. Берестечко: вул. Паркова,
вул. Б. Хмельницького 2, 8, 10, 12а
вул. Незалежності 9,
вул. Костельна 2, 4, 9, 13;
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 – 17:00
ДП "К-Каширський лісгосп" контора, АСГ "Правда" млин, Церква, ФОП Марчук Валентин Васильов Аптека. с. Пнівне, вул.Шевченка, вул. Перемоги, вул.Молодіжна.
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
Відділ освіти Ківерцівської РДА - школа КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Селищна рада смт.Олика – водонапірна башта
с. Носовичі вул. Шевченка,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від КТП
№289
9:00-17:00 С/Р Любитів Ковельське Райво Ковельське МТМО
с.Ворона
2. 9:00-17:00
ТзОВ "В.Прометей" СТзОВ"Лан" Львівська залізниця Ковельське Райво Церква с.М.Порськ
Голобське споживче товариство Ковельське МТМО Вол.дирекція УДППЗ Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О. С/Р Поповичі ПАТ"Ковельмолоко" Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ, с.Великий Порськ, с.Борщівка, с.Свидники
3. ПС-110кВ «Ковель» (Л.62-08, Л.62-09)
9:00-17:00 Ковельське УВКГ Сад.масив "Дружба" Ф.О. Шевчук О.В. ФОП Гриценко Н Ю ОСББ "Хуторяни" ФОП Добиш П.І. Церква с.В.Ковельська ФОП Задачина О.В. ФОП Найдюк В.М. Церква "Воскресіння" ФОП Талашко М. Б. Ковельське МТМО ФОП Кравчук С.Л
с.Воля Ковельська, с.Зелена м.Ковель, вул.Шевченка, Д.Нечая, Грушевського, Космонавтів, Володимирська, Мічуріна, Сагайдачного, Міцкевича, Смірнова,
Незалежності, О.Пчілки, Вербицького, бульвар Л.Українки, привокзальний ринок
ФОП Печенюк М.В. Ф.о.Мизовець Г.А. ТзОВ "Верес Еліт" ФОП Кропива О.М. С/Р Зеленська
ПП "Будма" МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С. ФОП Жвавінський В.М. ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс" Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В. НП ТзОВ"Турія" Ф.о.Лошик С.В. МПП "Надія" ФОП Реган В.Й. Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О. Ковельське Райво ПАТ"Укртелеком" ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ТзОВ Ф - ка " Обнова " РЖКП №1
ТзОВ "Людмила " ФОП Руденок К.Ф. ФОП Киричок В.Б.
Ков.управ. Держ.каз.служби Ф.о.Тимощук О.Д.
ПП "АКО-ФАРМ"
ФОП Місюра О.В. Ф.О. Кушнерук А.Ю. ФОП Тітівалов К. К.
ЖБК"Супутник" ФОП Середа Т.В. ФОП Савич М.С. Адвокатська контора ТзОВ "УТМ" ЖБК"Мир"
ФОП Ховайло А.М. Ф.О. Дуда О.Г.
ФОП Бордійчук Н.С. ФОП Романюк М.В. ФОП Проц А.В.
ФОП Чабан В.М. ФОП Хуршудян О.А. ФОП Самчук О.І.
Церква Св.Пантелеймона ФОП Супоровська ГД. ФОП Стародуб С.П. ФОП Геч Д.М.
ФОП Клімук Л.М. Ков. міська рада ветеранів
Ф.О.Шнайдер О.Г. ФОП Ткачук М.О. ФОП Колядинська С.І ФОП Поліщук С.В. ФОП Сторожук С.М.
Ков.міськ.Від.культ та туризму Міський парк
Ков.Орг. працівників освіти Ковельське МТМО
ПАТ КБ "Приватбанк" Ф.О. Кантерук В.А. МПП "Землемір" ФОП Мерзлікін В,В.
ФОП Давидюк В.В. Ф.О. Галкіна Н.В. ТзОВ "С.В.С."
ФОП Карась Ю.М. ФОП ДорощукЛ.В ФО Самчук І.В. ЖБК"Дружба" Ф.о.Півень М.М.
ФОП Коцурський С.П. Філія ДВТП"Волиньфарм ТОВ Оптика ЛТД
ФОП Макарусь В.П. ТзОВ Торговий дім "Схід-Захід"
ФОП Лукашик І.І. КП"Талісман"
ФОП Михальчук В.П. ФОП Гетманчук М.С. ФОП Попко Р.Г. ФОП Яковицька Л.А. ФОП Чабан В.М.
Вол.обл.управлін ПАТ Ощадбанк МПП"Шанс"
РЖКП №1
Ковельське МТМО Ф.О. Савонік Л.Ф ТзОВ "ЖБК"
Ковельське господарство УТМР ФОП Мірчук С.М.
ТзОВ ТЦ "ЕЛІТ"
ФОП Лисакова О.П. ПрАТ"Перлина" ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Смаль Л.М.
ТзОВ "Пакко Холдинг" ФОП Галімурка С.Р. Ков. Управління с/г Вол-Волинська КЕВ ФОП Сеник Н.А.
ФОП Деменюк В.М. ФОП Геліч О.В. ФОП Федорук О.Т Ф.О. Дуда О.Г.
ТзОВ"Спартак" КП"Чобіток" Ф.о.Кисляк Н.В. ФОП Гульчук І.П. Ф.О. Стецюк О.М. ФОП Чуб Ю,Л.
ФОП Кравчук О.М. ФОП Хуршудян О.А. ТзОВ"АРГО-Р"
ФОП Баховець І.Д. РЖКП №1
ПАТ" Волиньгаз " Нотаріус Козоріз Н.С
Ков.управління освіти вик.ком.
УВКГ
ТОВ «Ковельська міська друкарня» ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ ПТМ"Ковельтепло" ФОП Качко Н.В. ФОП Омелянюк В.М АТ "Брокбізнесбанк" ФОП Мартинюк Р.Ю. ПП "Електрон"
ФОП Захожий В.П. ФОП Глущук О.В. ФОП Дідицький Р.В. ФОП Кисіль Ю.М. ОСББ "Турія-Ковель" ФОП Стащук І .М. Волинська ГГМП ГБХО "Стефан"
4 ДПРЧ УДС України з НС Ков.міжр.РБП ПР ДПТУ ФОП Тишко О.Г.
Нотаріус Козоріз Н.С ТОВ"Ковельська міська друкарня УВКГ
ФОП Нагорник С.Р. ФОП Яринчук Ю.А. ФОП Ковердюк В.О. ФОП Самчук Л.О. ЖБК"Мальва"
ФОП М'якота П.І. ФОП Синьчук І.В. ФОП Кушнирук В.М. ФОП Клівак Г.О. ФОП Гулюк Н.І. ФОП Возняк А.С. Відділ комунгоспу Ковельське МТМО ФОП Парфенов П.О. Ф.О. Семенюк Г.А. Ф.о.Сергієвська М.О. ФОП Ляльков В.П. ФОП Яблонська А.А ФОП Білінець О.В.
ФОП Омелянюк Я.В. ФОП Хоменко А.В. Ф.о.Кондратович І.О. ФОП Шумік В.П ФОП Рекрут С,А, ФОП Парфенов П.О. Центр зайнятості
ТзОВ " МС Девелопмент" ФОП Герасимчук Н.О. Ф.О. Семенюк Г.А. ЖБК"Мальва"
ФОП Чирук Т.М. ФОП Власюк М І ФОП Хавіна В.Х. ФОП Єдинак В.В. ФОП Вавриш О.В. ФОП Денищук Р.П. Ф.О.Королік І.Ф. ТзОВ"Мелодія" ФОП Чирук А.В.
ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Одайник Г.С. ФОП Чернецький О.С. ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця ФОП Наумук С.А. МП " Віка " Ковельський ринок ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О. Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А. МПП "Нептун" ФОП Мазур І.І. ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В. ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф. ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П. ФОП Чирук А.В.
ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д. ФОП Чернецький О.С. ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс" ФОП Рябчук В.К. ФОП Лисакова О.П. ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М. ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.
Локачинський район
№ п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-04кВ Л-3 КТП-47
9:00-15:00 с.Затурці Провулок Козацький, вул.Незалежності.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1.
ПЛ-0.4 ЩТП-534
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Пушкіна
2.
ПЛ-10 Л 91-04
9:00 – 17:00
с.Острів"я.Камянка частково с.Пульмо
3.
ПЛ-0.4 ЩТП-534
9:00 – 17:00
смт.Головне вул.Пушкіна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1.
11:00-17:00
КТП-343, смт. Маневичі.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович (магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-271. КТП-518. КТП-520. смт. Маневичі
вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна; вул. Хакімова 9-27;
вул. Хакімова 29-40;
вул. Наливайка 17-22; вул. І. Богуна;
вул. Северинівська. вул. Бринського 1-13;
вул. Бринського 2, 12;
вул. Єршова 1-25;
вул. Хакімова 1-7; вул. Спортивна 13-40а.
місто Нововолинськ
1.
ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2
09:00-17:00
ЖКП №1, УТОС м.Нововолинськ вул.Дорогиничівська вул.Петрова пр.Новий
вул.Автобусна, 14
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
частково без постачання с.Велимче
Рожищенський район
1.
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2.
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3.
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4.
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5.
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6.
9:00-17:00
м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7.
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8.
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
Старовижівський район
1.
КТП-70
10:00-17:00
с Нова Вижва вул: Шевченка
2.
КТП-42
10:00-17:00
с Чевель вул:Радянська, Федорова, 1 Травня
3.
КТП-39
10:00-17:00
с. Чевель вул: 1 Травня, Радянська.
Турійський район
1.
10:00-15:30
Пункт прийому молока, ФОП Ковальчук Г.М. –
магазин, церква
с.Ягідно
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-70
10:00-16:00
Туличівська с/р - клуб
с.Радовичі
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-124
10:00-16:00
Перевалівська с/р – клуб, церква
с.Торговище
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