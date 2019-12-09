Мешканці двох луцьких багатоповерхівок – проти будівництва дитячої церкви. ВІДЕО





Про це розповів мешканець Михайло Бевз, - йдеться у



Нагадаємо, що минулого року у квітні Луцькрада надала в постійне користування земельну ділянку для будівництва дитячої церкви на Конякіна, 25-в.



Власник земельної ділянки, настоятель тимчасового храму апостола Іоанна Богослова протоієрей Іван Піпаш, каже, що у нього є документи на право власності і він має право огородити ділянку.



Сьогодні встановлювали паркан. Мешканці двох будинків вийшли, щоб перешкодити робітникам. Власник 5 соток землі – Іван Піпаш приїхав поспілкуватися із людьми.



"Я щось на даний час будую, що ви мене звинувачуєте? Ви нашу територію захопили і кілочки ставите. Я вашу територію не захоплював. Я цю землю за великі гроші купив і з великим трудом- Ви кажете, що я купив. Межі – от, ви подарували метр, а представники ЖЕК у кажуть, що прибудинкова територія до кінця 17-го будинку. От представники ЖЕКу хай ідуть у міську раду і з’ясовують", - каже власник земельної ділянки.



"Будь ласка, відступіть, щоб нам тут пожежна проїхала, чи ще, мало що може бути. Відступіть тут тієї території. Як так? Тут нам побудували і ще тут. Хоч трішки зеленої території. Нам немає де гратися дітям", - розповіла Марія Бевз, мешканка будинку.



"Чи можливо так, щоб межа ішла під стіну? Це він каже, що нам подарував уже, щоб зайти у підвал. Якщо це виясниться, що це законно, хай будують, я не проти церкви. Ми за прибудинкову територію", - зауважила Тетяна Крат.



"Ну, навіщо стільки церков? Як він займе усю цю територію, діти не матимуть де гратися., абсолютно", - зазначає Христина Онищук.



Згідно із схемою, від стіни будинку повинно бути 5 метрів прибудинкової території, каже інженер житлово-комунального підприємства №11 у Луцьку Віктор Гришко. З його слів, треба розглянути межі приватної ділянки.



"Ми вивчаємо документи. Земельна ділянка виділена, що заходить на межі прибудинкової території, яка займає прибудинкову територію будинку конякіна 15. На разі нам не відомо, коли виділялася ділянка і з нами погодження ніхто не проводив", - каже Віктор Гришко.



"У 2004-му була земля приватизована. Мешканці будинку 15 і 17 живуть тут і платять за прибудинкову територію, бо у ЖЕКу вона значилася як прибудинкова", - розповідає Михайло Бевз, мешканець будинку.



Іван Піпаш каже: ділянку виставила на продаж міська рада 2004-го року. Він перекупив її у попередніх власників. Кореспондентам Суспільного документів Іван Піпаш не показав, сказав, що копії віддав мешканцям.



"У майбутньому я як священник планую поставити тут Українську православну церкву. Мені не хочеться конфліктів. Я не заради того купив землю, щоб був конфлікт", - зауважив Іван Піпаш.



Віра Максимюк - голова ОСББ "Конякіна, 17" каже, що ознайомилася із наданими Іваном Піпашом документами. З її слів, земля - у його власності, дозволів на будівництво він не має.



"Ми зараз подаємо лист на комісію департаменту ЖКГ , що вони перевірили, чи на цій ділянці можна проводити будівництво, бо переносилася труба кілька років тому. Під його ділянкою проходять комунікації водоканалу, Луцьктепла і так далі", - зазначає голова ОСББ "Конякіна, 17.



Заступниця начальника містобудування і архітектури Луцької міської ради Софія Гула каже: якщо ділянка у приватній власності, то встановлення паркану – законне і дозволів не потрібно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинків на вулиці Конякіна, 15 і 17 у Луцьку проти встановлення паркану і будівництва на приватній ділянці, межі якої прилягають до фундаментів їхніх багатоповерхівок.Про це розповів мешканець Михайло Бевз, - йдеться у сюжеті Суспільного. Нагадаємо, що минулого року у квітні Луцькрададля будівництва дитячої церкви на Конякіна, 25-в.Власник земельної ділянки, настоятель тимчасового храму апостола Іоанна Богослова протоієрей, каже, що у нього є документи на право власності і він має право огородити ділянку.Сьогодні встановлювали паркан. Мешканці двох будинків вийшли, щоб перешкодити робітникам. Власник 5 соток землі – Іван Піпаш приїхав поспілкуватися із людьми."Я щось на даний час будую, що ви мене звинувачуєте? Ви нашу територію захопили і кілочки ставите. Я вашу територію не захоплював. Я цю землю за великі гроші купив і з великим трудом- Ви кажете, що я купив. Межі – от, ви подарували метр, а представники ЖЕК у кажуть, що прибудинкова територія до кінця 17-го будинку. От представники ЖЕКу хай ідуть у міську раду і з’ясовують", - каже власник земельної ділянки."Будь ласка, відступіть, щоб нам тут пожежна проїхала, чи ще, мало що може бути. Відступіть тут тієї території. Як так? Тут нам побудували і ще тут. Хоч трішки зеленої території. Нам немає де гратися дітям", - розповіла, мешканка будинку."Чи можливо так, щоб межа ішла під стіну? Це він каже, що нам подарував уже, щоб зайти у підвал. Якщо це виясниться, що це законно, хай будують, я не проти церкви. Ми за прибудинкову територію", - зауважила"Ну, навіщо стільки церков? Як він займе усю цю територію, діти не матимуть де гратися., абсолютно", - зазначаєЗгідно із схемою, від стіни будинку повинно бути 5 метрів прибудинкової території, каже інженер житлово-комунального підприємства №11 у Луцьку Віктор Гришко. З його слів, треба розглянути межі приватної ділянки."Ми вивчаємо документи. Земельна ділянка виділена, що заходить на межі прибудинкової території, яка займає прибудинкову територію будинку конякіна 15. На разі нам не відомо, коли виділялася ділянка і з нами погодження ніхто не проводив", - каже Віктор Гришко."У 2004-му була земля приватизована. Мешканці будинку 15 і 17 живуть тут і платять за прибудинкову територію, бо у ЖЕКу вона значилася як прибудинкова", - розповідає Михайло Бевз, мешканець будинку.Іван Піпаш каже: ділянку виставила на продаж міська рада 2004-го року. Він перекупив її у попередніх власників. Кореспондентам Суспільного документів Іван Піпаш не показав, сказав, що копії віддав мешканцям."У майбутньому я як священник планую поставити тут Українську православну церкву. Мені не хочеться конфліктів. Я не заради того купив землю, щоб був конфлікт", - зауважив Іван Піпаш.- голова ОСББ "Конякіна, 17" каже, що ознайомилася із наданими Іваном Піпашом документами. З її слів, земля - у його власності, дозволів на будівництво він не має."Ми зараз подаємо лист на комісію департаменту ЖКГ , що вони перевірили, чи на цій ділянці можна проводити будівництво, бо переносилася труба кілька років тому. Під його ділянкою проходять комунікації водоканалу, Луцьктепла і так далі", - зазначає голова ОСББ "Конякіна, 17.Заступниця начальника містобудування і архітектури Луцької міської радикаже: якщо ділянка у приватній власності, то встановлення паркану – законне і дозволів не потрібно.

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