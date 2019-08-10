У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку
Сьогодні, 15:12
У Луцьку вже декілька тижнів поліцейські наводять лад на авторинку.
Зазначається, що досить часто на адресу управління надходили звернення мешканців, які просили, аби патрульні частіше приїжджали на територію так званого авторинку в Луцьку, що на кільці вулиць Єршова-Карбишева, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Також у поліції повідомляють, що у цьому місці водії паркувались хаотично, конфліктували між собою, часто залишали після себе сміття і безлад.
Уже декілька тижнів поліцейські систематично патрулюють цю ділянку, зокрема, у ніч з середи на четвер та в четвер і в неділю впродовж дня (самі в ці два дні і відбувається торгівля автомобілями).
«Але головне – це наша превентивна робота, спілкування, пояснення людям, чого не можна допускати. Має бути порядок. Крім того, поруч розташовані підприємства, і в четвер вулиці тут справді перевантажені транспортом, тому ми ретельно слідкуємо за безпекою руху», - розповідає патрульний Володимир.
Зауважують, що поруч розташована нафтобаза, тож в разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій сюди потрібно буде організувати безперешкодне потрапляння спецтранспорту (пожежна, швидка тощо), аби не постраждали люди. Відповідно, на дорогах і прилеглих територіях має бути лад.
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Зазначається, що досить часто на адресу управління надходили звернення мешканців, які просили, аби патрульні частіше приїжджали на територію так званого авторинку в Луцьку, що на кільці вулиць Єршова-Карбишева, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Також у поліції повідомляють, що у цьому місці водії паркувались хаотично, конфліктували між собою, часто залишали після себе сміття і безлад.
Уже декілька тижнів поліцейські систематично патрулюють цю ділянку, зокрема, у ніч з середи на четвер та в четвер і в неділю впродовж дня (самі в ці два дні і відбувається торгівля автомобілями).
«Але головне – це наша превентивна робота, спілкування, пояснення людям, чого не можна допускати. Має бути порядок. Крім того, поруч розташовані підприємства, і в четвер вулиці тут справді перевантажені транспортом, тому ми ретельно слідкуємо за безпекою руху», - розповідає патрульний Володимир.
Зауважують, що поруч розташована нафтобаза, тож в разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій сюди потрібно буде організувати безперешкодне потрапляння спецтранспорту (пожежна, швидка тощо), аби не постраждали люди. Відповідно, на дорогах і прилеглих територіях має бути лад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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