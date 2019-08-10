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У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку

У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку
У Луцьку вже декілька тижнів поліцейські наводять лад на авторинку.

Зазначається, що досить часто на адресу управління надходили звернення мешканців, які просили, аби патрульні частіше приїжджали на територію так званого авторинку в Луцьку, що на кільці вулиць Єршова-Карбишева, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Також у поліції повідомляють, що у цьому місці водії паркувались хаотично, конфліктували між собою, часто залишали після себе сміття і безлад.

Уже декілька тижнів поліцейські систематично патрулюють цю ділянку, зокрема, у ніч з середи на четвер та в четвер і в неділю впродовж дня (самі в ці два дні і відбувається торгівля автомобілями).

«Але головне – це наша превентивна робота, спілкування, пояснення людям, чого не можна допускати. Має бути порядок. Крім того, поруч розташовані підприємства, і в четвер вулиці тут справді перевантажені транспортом, тому ми ретельно слідкуємо за безпекою руху», - розповідає патрульний Володимир.

Зауважують, що поруч розташована нафтобаза, тож в разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій сюди потрібно буде організувати безперешкодне потрапляння спецтранспорту (пожежна, швидка тощо), аби не постраждали люди. Відповідно, на дорогах і прилеглих територіях має бути лад.

У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку
У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку
У Луцьку патрульні наводять лад на авторинку

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Теги: авторинок, Луцьк
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