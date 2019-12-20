Луцька лікарня отримала нове медобладнання для онкохворих дітей. ВІДЕО





Про це розповіла завідувачка відділення онкогематологічного центру Яна Рижко, - йдеться у сюжеті



"Зараз дитинці капається фізрозчин глюкози, подається вона під тиском, таким способом дітям капається хіміотерапія. Вказується час, вказується швидкість, які перерви треба робити і воно з точністю має на певному проміжку часу подаватися в коло кровообігу дитяче", - розповідає завідувачка відділення онкогематологічного центру Яна Рижко.



Лікарка Яна Рижко показує медичне обладнання, яким проводиться інфузійна терапія. Цей апарат, каже, важливий для пацієнтів онкогематологічного відділення. З 15 інфузоматів, які є у відділенні, працює лише шість.



"Буває і збій дають і пищать, медсестри мають бігти переставляти на новий, чи перегрівається. Викликали поремонтувати, вони вже, кажуть, своє віджили", - зауважила Яна Рижко.



Лучанка Наталія Мороз разом зі своїм дворічним сином у гематологічному відділенні лікується близько місяця. Інфузоматом користується постійно, розповідає жінка.



"Постійно він ввімкнений, капання, якщо не хімію. То фізрозчин, треба промивку капати. Він постійно підключений, вночі підключений з цим апаратом", - каже мама пацієнта онкогематологічного відділення Наталія Мороз.



16 січня новий інфузомат привезли до онкогематологічного відділення, розповіла засновниця Благодійного фонду «СТОПРАК» Марія Адамчук-Коротицька. Медичний апарат, говорить, вартує 70 тисяч гривень, його придбали за кошти лучанки-благодійниці.



"Потрібно ще хоча б п’ять, тому що палат багато, дітей багато і всім потрібно ставити це обладнання", - каже Марія Адамчук-Коротицька.



В онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні лікуються діти до 18 років, розповіла завідувачка відділення онкогематологічного центру Яна Рижко. Нині у відділенні перебуває 14 дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні – новий інфузомат. Цей медичний апарат дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату через спеціальну електронну систему.Про це розповіла завідувачка відділення онкогематологічного центру, - йдеться у сюжеті Суспільного "Зараз дитинці капається фізрозчин глюкози, подається вона під тиском, таким способом дітям капається хіміотерапія. Вказується час, вказується швидкість, які перерви треба робити і воно з точністю має на певному проміжку часу подаватися в коло кровообігу дитяче", - розповідає завідувачка відділення онкогематологічного центру Яна Рижко.Лікарка Яна Рижко показує медичне обладнання, яким проводиться інфузійна терапія. Цей апарат, каже, важливий для пацієнтів онкогематологічного відділення. З 15 інфузоматів, які є у відділенні, працює лише шість."Буває і збій дають і пищать, медсестри мають бігти переставляти на новий, чи перегрівається. Викликали поремонтувати, вони вже, кажуть, своє віджили", - зауважила Яна Рижко.Лучанка Наталія Мороз разом зі своїм дворічним сином у гематологічному відділенні лікується близько місяця. Інфузоматом користується постійно, розповідає жінка."Постійно він ввімкнений, капання, якщо не хімію. То фізрозчин, треба промивку капати. Він постійно підключений, вночі підключений з цим апаратом", - каже мама пацієнта онкогематологічного відділення Наталія Мороз.16 січня новий інфузомат привезли до онкогематологічного відділення, розповіла засновниця Благодійного фонду «СТОПРАК»Медичний апарат, говорить, вартує 70 тисяч гривень, його придбали за кошти лучанки-благодійниці."Потрібно ще хоча б п’ять, тому що палат багато, дітей багато і всім потрібно ставити це обладнання", - каже Марія Адамчук-Коротицька.В онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні лікуються діти до 18 років, розповіла завідувачка відділення онкогематологічного центру Яна Рижко. Нині у відділенні перебуває 14 дітей.

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