Затерті переходи та відсутність знаків: патрульні перевірили дороги біля волинських шкіл

Працівники відділу безпеки дорожнього руху перевірили ділянки вулично-шляхової мережі, які прилягають до територій дитячих і навчальних закладів та якими проходять маршрути руху шкільних автобусів на Волині.Перевірку здійснили на виконання відповідного доручення прем’єр-міністра України, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Під час обстеження особливу увагу приділяли стану проїжджої частини, дорожніх знаків, транспортного та пішохідного огородження, роботі зовнішнього освітлення та пристроїв примусового зниження швидкості. Про виявлені недоліки поінформували місцеві органи виконавчої влади.Обстеження засвідчило, що біля більшості навчальних закладів потребує поновлення дорожня розмітка на пішохідних переходах.Також виявили кілька закладів освіти, біля яких необхідно встановити дорожні знаки або ж замінити їх, а для цього необхідно розробити та погодити схеми організації дорожнього руху з органами Національної поліції.Акти та вимоги щодо усунення виявлених недоліків надіслали начальнику Служби автомобільних доріг у Волинській області, заступнику директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації, а також представникам органів місцевого самоврядування.