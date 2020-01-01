У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО





Так, неподалік АЗС «UPG», на вулиці Львівській, вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу у русі великогабаритній вантажівці MAN внаслідок чого відбулося зіткненя, - пишуть



На місце автопригоди прибули патрульні, які і прокоментували ситуацію.



Внаслідок аварії – ускладнений рух авто на цій ділянці дороги. Також зупинились тролейбуси, бо перекрита ціла смуга дороги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля заводу «Кромберг енд Шуберт» близько 15 години сталася аварія.Так, неподалік АЗС «UPG», на вулиці Львівській, вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу у русі великогабаритній вантажівці MAN внаслідок чого відбулося зіткненя, - пишуть Волинські новини На місце автопригоди прибули патрульні, які і прокоментували ситуацію.Внаслідок аварії – ускладнений рух авто на цій ділянці дороги. Також зупинились тролейбуси, бо перекрита ціла смуга дороги.

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