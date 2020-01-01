У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 15:44
У Луцьку біля заводу «Кромберг енд Шуберт» близько 15 години сталася аварія.
Так, неподалік АЗС «UPG», на вулиці Львівській, вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу у русі великогабаритній вантажівці MAN внаслідок чого відбулося зіткненя, - пишуть Волинські новини.
На місце автопригоди прибули патрульні, які і прокоментували ситуацію.
Внаслідок аварії – ускладнений рух авто на цій ділянці дороги. Також зупинились тролейбуси, бо перекрита ціла смуга дороги.
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Так, неподалік АЗС «UPG», на вулиці Львівській, вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу у русі великогабаритній вантажівці MAN внаслідок чого відбулося зіткненя, - пишуть Волинські новини.
На місце автопригоди прибули патрульні, які і прокоментували ситуацію.
Внаслідок аварії – ускладнений рух авто на цій ділянці дороги. Також зупинились тролейбуси, бо перекрита ціла смуга дороги.
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