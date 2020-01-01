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У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО

У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку біля заводу «Кромберг енд Шуберт» близько 15 години сталася аварія.

Так, неподалік АЗС «UPG», на вулиці Львівській, вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу у русі великогабаритній вантажівці MAN внаслідок чого відбулося зіткненя, - пишуть Волинські новини.

На місце автопригоди прибули патрульні, які і прокоментували ситуацію.

Внаслідок аварії – ускладнений рух авто на цій ділянці дороги. Також зупинились тролейбуси, бо перекрита ціла смуга дороги.

У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО
У Луцьку біля заводу зіткнулися дві вантажівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, фури
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