Шахраї видають себе за волинських капеланів та просять гроші





Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.



За словами капеланів, знаючи про високий рівень довіри суспільства до священників, недобросовісні громадяни створюють фейкові сторінки у facebook для видурювання коштів на різні потреби, зокрема, й нібито для потреб українських воїнів.



Військові священники закликають бути обережними й перевіряти достовірність інформації. Наголошують, що священнослужителі не здійснюють розсилок для поповнення карток мобільних телефонів, банківських карток через особисту пошту, а спілкуються з друзями особисто або подають інформацію відкрито.



Напередодні стало відомо про створення фейкових сторінок Андрія Мовчанюка.

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