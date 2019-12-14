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Шахраї видають себе за волинських капеланів та просять гроші

Шахраї видають себе за волинських капеланів та просять гроші
Шахраї створюють фейкові сторінки військових капеланів з Волині у facebook та просять перерахувати гроші.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.

За словами капеланів, знаючи про високий рівень довіри суспільства до священників, недобросовісні громадяни створюють фейкові сторінки у facebook для видурювання коштів на різні потреби, зокрема, й нібито для потреб українських воїнів.

Військові священники закликають бути обережними й перевіряти достовірність інформації. Наголошують, що священнослужителі не здійснюють розсилок для поповнення карток мобільних телефонів, банківських карток через особисту пошту, а спілкуються з друзями особисто або подають інформацію відкрито.

Напередодні стало відомо про створення фейкових сторінок протоієреїв Олександра Вронського та Андрія Мовчанюка.

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Теги: капелани, гроші, шахраї
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