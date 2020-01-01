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У Луцьку буде нова головна ялинка

У Луцьку буде нова головна ялинка
У Луцькраді відповіли на петицію, у якій просили зберегти три новорічні ялинки на Театральному майдані.

Відповідь на сайті Єдиної системи місцевих петицій опублікували 16 січня.

Відповідно до підсумків проведеного Всеукраїнського закритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування Театрального майдану в місті Луцьку, визначили три конкурсні роботи, що перемогли.

"На основі матеріалів отриманих під час проведення конкурсу зараз розробляється технічне завдання на проектування та ведуться перемовини про укладення договору на виконання проектних робіт.
Враховуючи, традицію останніх років прикрашати три ялинки на Театральному майдані до новорічних свят питання щодо збереження ялинок при проектуванні реконструкції майдану буде вирішено з врахуванням результатів обстеження стану даних ялинок", - йдеться у відповіді.

Однак у проекті напрацюють варіант облаштування місця для висадки великорозмірної ялинки, яка з часом перебере на себе роль новорічної ялинки міста.

Нагадаємо, раніше у Луцькраді розповіли, що не приймали жодного рішення щодо видалення ялинок на Театральному майдані.

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Теги: ялинки. Театральний майдан, Луцьк
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Коментарі 1
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Гарна відмазка! Ви уявляєте скільки треба часу, щоб виросла відповідна нова? А старі признають старими і хворими - ну натяк зрозуміло...!
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