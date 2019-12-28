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У Луцьку запрацювала ще одна «гаряча лінія» муніципальної варти

У Луцьку запрацювала ще одна «гаряча лінія» муніципальної варти
Запрацювала ще одна "гаряча лінія" групи швидкого реагування департаменту муніципальної варти у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.

На прохання лучан, із метою оперативного реагування на порушення Правил благоустрою міста Луцька, впровадили ще один номер "гарячої лінії" - 066-102-1-102 (для дзвінків).

У разі виявлення фактів порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами: 067-000-067-9, 066-102-1-102.

Крім того, за допомогою зручних месенджерів Viber, Telegram, WhatsAp можливо надіслати фото-, відео файли за номером - 067-000-067-9.

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Теги: муніципали, гаряча лінія
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