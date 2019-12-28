У Луцьку запрацювала ще одна «гаряча лінія» муніципальної варти





Про це йдеться на сторінці муніципалів у facebook.



На прохання лучан, із метою оперативного реагування на порушення Правил благоустрою міста Луцька, впровадили ще один номер "гарячої лінії" - 066-102-1-102 (для дзвінків).



У разі виявлення фактів порушень правил благоустрою міста Луцька просять телефонувати за номерами: 067-000-067-9, 066-102-1-102.



Крім того, за допомогою зручних месенджерів Viber, Telegram, WhatsAp можливо надіслати фото-, відео файли за номером - 067-000-067-9.

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