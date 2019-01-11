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«Шаурма», «Хтотам», «Вася»: які індивідуальні номерні знаки замовляли українці у 2019 році

«Шаурма», «Хтотам», «Вася»: які індивідуальні номерні знаки замовляли українці у 2019 році
У 2019 році українці замовили понад 4 тисячі індивідуальних номерних знаків, зокрема, з такими назвами як "ЖЕНЯ", "ДЕМБЕЛЬ", "ГАРДЕРОБ", "ШАУРМА", "ЗАЙКА" та інші.

Про це УНН повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.

“За замовленнями фізичних та юридичних осіб протягом 2019 року оформлено 4225 комплектів індивідуальних номерних знаків”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією сервісного центру МВС, були виконані замовлення іменних номерних знаків — "ТАНЮША", "ВАСЯ", "ЖЕКА", "АЗІМ", "СЕРЕГА".

Окрім того, на замовлення українці отримали креативні номерні знаки, такі як "КОТ", "ВСМЫСЛЕ", "ТАКОЕ", "ХТОТАМ", "ДЕМБЕЛЬ", "ШАУРМА", "БАРМАЛЕЙ", "ЗАЙКА", "МАДАМ", "МАЛЫШКА", "ГАРДЕРОБ".

Також були створені цікаві цифрові комбінації у номерних знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Окрім того, кілька осіб замовили англомовні номерні знаки: "MYBIKE", "LAWYER", "LOVE", "LOTOS", "HUNTER", "SUPERMAN", "BRUTTO".

За інформацією сервісного центру МВС, також українці замовляли номерні знаки з малюнками, зокрема, з равликом, бджолою та смайлом.

Терміни виготовлення індивідуального номерного знаку становить до одного місяця з дати передачі виробникові примірника його макета.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ запустило роботу онлайн-сервісу з інформації щодо наявності платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр.

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Теги: номерні знаки, назви
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