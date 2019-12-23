В одному з районів Волині виявили сказ у собаки





Про це йдеться на сайті



За даними Держпродспоживслужби, у минулому році на території Волині лабораторно підтвердили 20 випадків сказу серед тварин, з яких - 75% становили домашні тварини. Найбільше хворих тварин реєстрували у Ківерцівському і Рожищенському районах (по 4 випадки).



Довідка:



Сказ характеризується абсолютною летальністю: щорічно у світі гине від сказу понад 55 тисяч людей. Характерно, що вірус сказу у слині хворої тварини зберігається 1 добу, в замороженому стані — до 75 днів. Вірус чутливий до дії ультрафіолетових і прямих сонячних променів та гине при звичайних режимах пастеризації, кип’ятінні, дії мильного розчину, 70% спирту та 5% спиртового розчину йоду.



Епідеміологи наголошують — людина заражається на сказ під час укусу (чи ослюненні шкіри) хворою твариною. Термін інкубаційного періоду та ймовірність летального кінця залежить від місця укусу і складає: від 90% (при укусах в обличчя), до 65% (кисті рук) та до 25% (у нижні кінцівки). В середньому, інкубаційний період становить від 2 тижнів до 3 місяців, іноді -до 1 року і більше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже у 2020 році лабораторно підтвердили сказ у собаки у Ковельському районі.Про це йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру. За даними Держпродспоживслужби, у минулому році на території Волині лабораторно підтвердили 20 випадків сказу серед тварин, з яких - 75% становили домашні тварини. Найбільше хворих тварин реєстрували у Ківерцівському і Рожищенському районах (по 4 випадки).Сказ характеризується абсолютною летальністю: щорічно у світі гине від сказу понад 55 тисяч людей. Характерно, що вірус сказу у слині хворої тварини зберігається 1 добу, в замороженому стані — до 75 днів. Вірус чутливий до дії ультрафіолетових і прямих сонячних променів та гине при звичайних режимах пастеризації, кип’ятінні, дії мильного розчину, 70% спирту та 5% спиртового розчину йоду.Епідеміологи наголошують — людина заражається на сказ під час укусу (чи ослюненні шкіри) хворою твариною. Термін інкубаційного періоду та ймовірність летального кінця залежить від місця укусу і складає: від 90% (при укусах в обличчя), до 65% (кисті рук) та до 25% (у нижні кінцівки). В середньому, інкубаційний період становить від 2 тижнів до 3 місяців, іноді -до 1 року і більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію