вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Купання на Водохреще не змиє гріхи, – ПЦУ

Купання на Водохреще не змиє гріхи, – ПЦУ
Православна церква України розвіяла міф про те, що пірнання у крижану купіль на Водохреще допоможе позбутися гріхів.

Допис про це розмістили на сторінці ПЦУ у Facebook.

Зауважують, що протягом останніх років 19 січня під час або після Великого водосвяття все частіше бачимо, як у водоймах влаштовують масові пірнання й купання з метою «змити гріхи» в освяченій воді.
«Улюблені брати і сестри, обмивання в ополонці на Водохреща ніяким чином не призводить до духовного очищення і не «звільняє» від гріхів! Жодного церковного припису для звершення такого дійства немає і, як твердять дослідники, в українського народу воно не мало поширення.

У країнах грецької церковної традиції поширений звичай освячувати води через кидання в них дерев’яного хреста, який чоловіки виловлюють з водойми. Але цей звичай все ж не є власне купанням чи зануренням, та й кліматичні умови у південних країнах суттєво відрізняються від України», - йдеться у дописі.

Зауважують, що дуже важливо розуміти суть християнського свята і не плутати його з модою, традиціями, народними віруваннями, тим більше – із забобонами чи марновірством.

«19 січня за новим стилем Православна Церква урочисто відзначає одне із дванадесятих свят – Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа у річці Йордан. У Священному Писанні сказано, що під час Хрещення на Ісуса Христа з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав Голос Бога-Отця. Тому це свято ще називається Богоявленням, адже цього дня Господь явив людям Себе в усій повноті як Трійця: Бог-Отець – голосом Своїм, Бог-Син – хрещенням в Йордані і Святий Дух – сходженням у вигляді голуба.

На свято Богоявлення здійснюється особливий Чин освячення води, яка зветься великою агіасмою, що в перекладі з грецької означає – святиня. Відповідно, і ставлення до такої води, як і до будь-якої іншої святині, має бути шанобливим. Українці здавна по-особливому ставилися до свяченої води: побожно зберігали її біля ікон, берегли кожну краплинку, використовували її в особливих випадках. Українські етнографи не фіксували у минулих століттях масових хрещенських купань, тим паче у тому вигляді, як це відбувається нині – часом зовсім без одягу, або з попереднім алкогольним «підігрівом» та гучними гуляннями опісля», - запевняють священнослужителі.

Додають, що занурення в ополонку ніколи не замінить Таїнства Сповіді та Причастя. У ПЦУ також зауважують, що вода не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. «І щоб зцілитися від неї, потрібно її спочатку виявити, від щирого серця покаятися та змінитися за допомогою Божою», - йдеться у дописі.

«На Водохреща немає потреби просити священника «побризкати більше», адже нема поняття «розбавленої святості». Нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає «більшої святості». Не від кількості води залежить святість і міра отриманих дарів Божественної благодаті, а від того, як ви наближаєтеся до Господа, від вашого способу життя, ваших змін в душі, віри, ваших діл. І нарешті: Церква не забороняє пірнати у зимову воду, це право і вибір для кожного. Головне – не перетворювати таке купання на якийсь магічний ритуал, привід до пияцтва, гордості чи осудження ближнього – наприклад, того, хто таки вирішив зануритись в ополонку, аби випробувати своє тіло», - дають практичні поради у ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Водохреще, ПЦУ, міф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Правильно - потрібно пояснювати язичникам суть свята Богоявлення...
Відповісти
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі школярі передали військовим маскувальні сітки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку
Сьогодні, 17:50
Купання на Водохреще не змиє гріхи, – ПЦУ
Сьогодні, 17:42
Двоє посадовців Волинської ОДА попалися на махінаціях з бюджетними грошима
Сьогодні, 17:31
В одному з районів Волині виявили сказ у собаки
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Священник розповів, чи дійсно червона нитка на зап'ястку оберігає від зла Священник розповів, чи дійсно червона нитка на зап'ястку оберігає від зла
10 грудень, 2019, 14:21
Священники розвінчали міф, що біометричний паспорт – «печатка антихриста» Священники розвінчали міф, що біометричний паспорт – «печатка антихриста»
18 листопад, 2019, 13:27
Якою буде погода на Голодню кутю та Водохреще Якою буде погода на Голодню кутю та Водохреще
Сьогодні, 14:31
Владика Михаїл очолив службу у храмі біля Луцька Владика Михаїл очолив службу у храмі біля Луцька
15 січень, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 17 січня
Сьогодні, 19:00
 0
«Послання Путіна до Федеральних Зборів доводить – він не збирається закінчувати війну з Україною», – Порошенко
Сьогодні, 18:50
 0
У Луцьку у банку помер чоловік
Сьогодні, 18:45
 0
Затерті переходи та відсутність знаків: патрульні перевірили дороги біля волинських шкіл
Сьогодні, 18:28
 0
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8