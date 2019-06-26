вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку

П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку
17-річний хуліган у стані алкогольного сп’яніння розтрощив скляні двері у магазині «7/23», що знаходиться на проспекті Соборності, 26, а також пошкодив автомобіль, припаркований неподалік.

Інцидент трапився нічної пори 15 січня. Правопорушників зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у магазині, інформують Волинські новини.

Зі слів працівників супермаркету, близько 23:00 години компанія невідомих намагалась втрапити до магазину після його закриття. Однак, не втрапивши до приміщення, один із членів компанії розбив скляні двері. Це бачили працівники магазину, які ще не встигли покинути приміщення.

Опісля нетверезий молодик пішов «зганяти злість» на вантажівці Renault Master, припаркованій неподалік. Зі слів очевидців, він декілька разів вдарив кулаком транспортний засіб, а потім розбив дзеркало заднього виду.

Правопорушників вгамовували працівники служби охорони «Арсенал», патрульна поліція. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як розповіли у службі охорони магазину, охоронці відразу прибули на місце події. Переглянувши відео на камерах спостереження, ідентифікували чотирьох осіб, яких згодом знайшли на зупинці неподалік. Усі члени компанії, серед яких було двоє жінок і стільки ж чоловіків, були у нетверезому стані.

«Найцікавіше, що у компанії була мати та син, який, власне, й вчинив правопорушення. Усі у стані алкогольного сп’яніння. Оскільки хуліган поводився досить агресивно, його довелося закувати у наручники», - розповідає працівник служби охорони.

«Виклик про пошкодження дверей у магазині до чергової частини патрульної поліції надійшов вночі. Порушника затримала приватна фірма «Арсенал». На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліція встановила, що особа, яка пошкодила двері в магазині «7/23» на проспекті Соборності, 26, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Хлопця доставили до міського відділку поліції, на нього склали протокол за дрібне хуліганство. Справу передали слідчим. Правопорушник відшкодовуватиме збитки у цивільно-правовому порядку», - прокоментувала ситуацію речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.

Також вона розповіла, що зранку, 16 січня, близько 8:40 до поліції надійшло ще одне повідомлення – власник службового автомобіля Renault Master виявив пошкодження транспортного засобу й викликав правоохоронців.
П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку

Працівники патрульної поліції прийняли заяву від лучанина, справу передали слідчому.

Варто зауважити, що особу правопорушника встановили. Тепер постраждалі сторони будуть вимагати матеріальної компенсації за завдані збитки у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хуліганство, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 18:02
Луцькі школярі передали військовим маскувальні сітки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:55
П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку
Сьогодні, 17:50
Купання на Водохреще не змиє гріхи, – ПЦУ
Сьогодні, 17:42
Двоє посадовців Волинської ОДА попалися на махінаціях з бюджетними грошима
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
«Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО «Група приматів-вандалів» вкотре поперекидала смітники у луцькому парку. ФОТО
10 січень, 09:26
У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу У Луцьку затримали неповнолітніх хуліганів, які побили вікно медколеджу
26 червень, 2019, 11:05
У Луцьку п’яний екс-зек погрожував патрульним розправою У Луцьку п’яний екс-зек погрожував патрульним розправою
27 жовтень, 2017, 11:30
Поліція шукає, хто побив вікна луцькій «Солідарності» Поліція шукає, хто побив вікна луцькій «Солідарності»
03 квітень, 2017, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 17 січня
Сьогодні, 19:00
 0
«Послання Путіна до Федеральних Зборів доводить – він не збирається закінчувати війну з Україною», – Порошенко
Сьогодні, 18:50
 0
У Луцьку у банку помер чоловік
Сьогодні, 18:45
 0
Затерті переходи та відсутність знаків: патрульні перевірили дороги біля волинських шкіл
Сьогодні, 18:28
 0
Волинські рятувальники отримали сучасний спецавтомобіль. ФОТО
Сьогодні, 18:02
 0
Медіа
відео
1/8