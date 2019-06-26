П'яний хуліган розтрощив двері луцького магазину і пошкодив автівку





Інцидент трапився нічної пори 15 січня. Правопорушників зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у магазині, інформують



Зі слів працівників супермаркету, близько 23:00 години компанія невідомих намагалась втрапити до магазину після його закриття. Однак, не втрапивши до приміщення, один із членів компанії розбив скляні двері. Це бачили працівники магазину, які ще не встигли покинути приміщення.



Опісля нетверезий молодик пішов «зганяти злість» на вантажівці Renault Master, припаркованій неподалік. Зі слів очевидців, він декілька разів вдарив кулаком транспортний засіб, а потім розбив дзеркало заднього виду.



Правопорушників вгамовували працівники служби охорони «Арсенал», патрульна поліція. На місці працювала слідчо-оперативна група.



Як розповіли у службі охорони магазину, охоронці відразу прибули на місце події. Переглянувши відео на камерах спостереження, ідентифікували чотирьох осіб, яких згодом знайшли на зупинці неподалік. Усі члени компанії, серед яких було двоє жінок і стільки ж чоловіків, були у нетверезому стані.



«Найцікавіше, що у компанії була мати та син, який, власне, й вчинив правопорушення. Усі у стані алкогольного сп’яніння. Оскільки хуліган поводився досить агресивно, його довелося закувати у наручники», - розповідає працівник служби охорони.



«Виклик про пошкодження дверей у магазині до чергової частини патрульної поліції надійшов вночі. Порушника затримала приватна фірма «Арсенал». На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліція встановила, що особа, яка пошкодила двері в магазині «7/23» на проспекті Соборності, 26, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Хлопця доставили до міського відділку поліції, на нього склали протокол за дрібне хуліганство. Справу передали слідчим. Правопорушник відшкодовуватиме збитки у цивільно-правовому порядку», - прокоментувала ситуацію речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук.



Також вона розповіла, що зранку, 16 січня, близько 8:40 до поліції надійшло ще одне повідомлення – власник службового автомобіля Renault Master виявив пошкодження транспортного засобу й викликав правоохоронців.



Працівники патрульної поліції прийняли заяву від лучанина, справу передали слідчому.



Варто зауважити, що особу правопорушника встановили. Тепер постраждалі сторони будуть вимагати матеріальної компенсації за завдані збитки у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-річний хуліган у стані алкогольного сп’яніння розтрощив скляні двері у магазині «7/23», що знаходиться на проспекті Соборності, 26, а також пошкодив автомобіль, припаркований неподалік.Інцидент трапився нічної пори 15 січня. Правопорушників зафіксували камери відеоспостереження, встановлені у магазині, інформують Волинські новини Зі слів працівників супермаркету, близько 23:00 години компанія невідомих намагалась втрапити до магазину після його закриття. Однак, не втрапивши до приміщення, один із членів компанії розбив скляні двері. Це бачили працівники магазину, які ще не встигли покинути приміщення.Опісля нетверезий молодик пішов «зганяти злість» на вантажівці Renault Master, припаркованій неподалік. Зі слів очевидців, він декілька разів вдарив кулаком транспортний засіб, а потім розбив дзеркало заднього виду.Правопорушників вгамовували працівники служби охорони «Арсенал», патрульна поліція. На місці працювала слідчо-оперативна група.Як розповіли у службі охорони магазину, охоронці відразу прибули на місце події. Переглянувши відео на камерах спостереження, ідентифікували чотирьох осіб, яких згодом знайшли на зупинці неподалік. Усі члени компанії, серед яких було двоє жінок і стільки ж чоловіків, були у нетверезому стані.«Найцікавіше, що у компанії була мати та син, який, власне, й вчинив правопорушення. Усі у стані алкогольного сп’яніння. Оскільки хуліган поводився досить агресивно, його довелося закувати у наручники», - розповідає працівник служби охорони.«Виклик про пошкодження дверей у магазині до чергової частини патрульної поліції надійшов вночі. Порушника затримала приватна фірма «Арсенал». На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Поліція встановила, що особа, яка пошкодила двері в магазині «7/23» на проспекті Соборності, 26, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Хлопця доставили до міського відділку поліції, на нього склали протокол за дрібне хуліганство. Справу передали слідчим. Правопорушник відшкодовуватиме збитки у цивільно-правовому порядку», - прокоментувала ситуацію речниця патрульної поліції ВолиніТакож вона розповіла, що зранку, 16 січня, близько 8:40 до поліції надійшло ще одне повідомлення – власник службового автомобіля Renault Master виявив пошкодження транспортного засобу й викликав правоохоронців.Працівники патрульної поліції прийняли заяву від лучанина, справу передали слідчому.Варто зауважити, що особу правопорушника встановили. Тепер постраждалі сторони будуть вимагати матеріальної компенсації за завдані збитки у суді.

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