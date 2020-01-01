Луцькі школярі передали військовим маскувальні сітки. ВІДЕО

34 маскувальні сітки передали луцькі школярі представникам 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Військові обласного комісаріату юнакам і дівчатам продемонстрували зброю, яка є на озброєнні у ЗСУ. Про це розповів обласний військовий комісар Роман Кулик, - пише Суспільне Волинь."Нам постачають сам каркас, просто плетемо вузлики. І тканини нам постачають не дуже багато. Тому тканину ми фарбуємо: старі простирадла, старі наволочки якісь білі, можливо, сіру тканину. Це все самостійно робиться, тоді нарізаємо і плетемо. Учні радо долучаються до цієї роботи, їм подобається, тому що це для них таке незвичайне заняття", - розповідає школярка Анастасія Бохонюк.Як розповів обласний військовий комісар Роман Кулик, акцію започаткували військові оперативного командування “Захід” спільно з обласним військовим комісаріатом, Центрами національно-патріотичного виховання дітей та молоді і естетичного виховання. З його слів, у військові частини волинські школярі за останні кілька місяців передали 62 маскувальні сітки.Військові та луцькі школярі вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту хвилиною мовчання. Разом переглянули зброю, яка використовується у збройних силах та інших військових формуваннях.Заступник військового комісара Луцького об’єднаного комісаріатурозповів: "Це і автомати Калашникова, кулемети і снайперська гвинтівка. Діти можуть спробувати зборку, розборку. Відповідно представлені і міни різні, протитанкові, протипіхотні, гранати. Розгорнутий сухпайок, яким користуються військовослужбовці у ЗСУ".