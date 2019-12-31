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Невідома історія про луцький собор у центрі міста

Невідома історія про луцький собор у центрі міста
У 1895 році приміщення колишнього бернардинського монастиря, що знаходиться нині на Театральному майдані Луцька, передали у відання Міністерства народної освіти для влаштування там гімназії.

Протягом літа велися підготовчі роботи для розміщення в колишній келіях навчальних кабінетів. У вересні цього року навчальний заклад відкрили. Тоді це була прогімназія, тобто неповний середній навчальний заклад. Заклад був призначений тільки для чоловіків. Спочатку прогімназія була чотирикласною, а через три роки стала шестикласною, - пишуть "Хроніки Любарта".

Як зазначають історики, гімназію утримували за кошти благодійного фонду доктора медицини Івана Лернета. За умовами фонду, четверо найбідніших студентів отримували стипендію. А в 1902 році у прогімназії запровадили стипендію імені Урбана Рафаїловича Богуша для бідного учня польського походження. У 1908 році навчальний заклад перетворили на повноцінну восьмикласну гімназію з підготовчим курсами. В цей час тут вчився Михайло Кравчук, який згодом став відомим математиком, чиї праці використовують і досі. Після Першої світової війни гімназія перестала існувати.

У міжвоєнний піероід в цьому примізення розташували адміністрацію Волинського воєводства. У 1930-х саме тут працював волинський воєвода Генрик Юзевський.

Певний період у радянський час тут був історичний факультет, який згодом переїхав у нове приміщення. В наш час частину приміщення займає жіночий монастир ПЦУ, кілька магазинів, кафе та галерея.

Невідома історія про луцький собор у центрі міста
Невідома історія про луцький собор у центрі міста

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Теги: луцька гімназія, Театральний майдан
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