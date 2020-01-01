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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -5…-2 градусів, удень підніметься до +1…+2. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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