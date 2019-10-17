Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО

Василь Лебедь з Гощанської РДА 16 січня святкує свій 98-й день народження.



Про це повідомляє Гощанська районна державна адміністрація у Facebook.



Голова РДА Василь Романюк побажав чоловіку міцного здоров’я та у мирній Україні зустріти 100-літній ювілей.



У роки війни Василь Михайлович Лебідь воював на передовій. Потрапив до німецького полону. Після визволення знову пішов на фронт аж до перемоги. У післявоєнний час працював водієм в Гощанській автоколоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ветеран Другої світової війниз Гощанської РДА 16 січня святкує свій 98-й день народження.Про це повідомляє Гощанська районна державна адміністрація у Facebook.Голова РДАпобажав чоловіку міцного здоров’я та у мирній Україні зустріти 100-літній ювілей.У роки війни Василь Михайлович Лебідь воював на передовій. Потрапив до німецького полону. Після визволення знову пішов на фронт аж до перемоги. У післявоєнний час працював водієм в Гощанській автоколоні.

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