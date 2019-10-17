вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО

Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Ветеран Другої світової війни Василь Лебедь з Гощанської РДА 16 січня святкує свій 98-й день народження.

Про це повідомляє Гощанська районна державна адміністрація у Facebook.

Голова РДА Василь Романюк побажав чоловіку міцного здоров’я та у мирній Україні зустріти 100-літній ювілей.

У роки війни Василь Михайлович Лебідь воював на передовій. Потрапив до німецького полону. Після визволення знову пішов на фронт аж до перемоги. У післявоєнний час працював водієм в Гощанській автоколоні.

Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гощанська РДА, ювілей, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони повідомили, чи потраплять цьогоріч 18-річні хлопці під весняний призов
Сьогодні, 19:51
Кодування супутникового сигналу відтермінують
Сьогодні, 19:37
Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Магічні світлини шацького «блакитного моря» зимою. ФОТО
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 17 січня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинянин відсвяткував 97-річчя Волинянин відсвяткував 97-річчя
17 жовтень, 2019, 15:49
Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя
10 жовтень, 2019, 18:05
У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки У Володимирі побилися чоловіки: в одного – перелом кістки
Сьогодні, 14:44
Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень Лучанкам, які прожили століття, дадуть по 1000 гривень
15 січень, 19:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Порожні пляшки, недопалки та антисанітарія: у квартирі у Нововолинську влаштували притон. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 0
На Одещині 10-річна дівчинка напилася горілки і впала в алкогольну кому
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Міноборони повідомили, чи потраплять цьогоріч 18-річні хлопці під весняний призов
Сьогодні, 19:51
 0
Кодування супутникового сигналу відтермінують
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8