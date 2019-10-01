У Міноборони повідомили, чи потраплять цьогоріч 18-річні хлопці під весняний призов





Про це сьогодні, 16 січня, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк, - йдеться на



Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, указ президента № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» виданий відповідно до вимог чинного законодавства України.



"Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив Міністр.



Андрій Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням.



"Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.



Міністр оборони також звернув увагу, що наразі триває активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову.



"Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим", – зазначив Андрій Загороднюк.



Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.



Додамо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Призивати на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків не будуть, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав Збройних Сил України.Про це сьогодні, 16 січня, повідомив Міністр оборони України, - йдеться на сайті Міноборони України. Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, указ президента № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» виданий відповідно до вимог чинного законодавства України."Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив Міністр.Андрій Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням."Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.Міністр оборони також звернув увагу, що наразі триває активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову."Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим", – зазначив Андрій Загороднюк.Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.Додамо, що сьогодні президент підписав указ № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.

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