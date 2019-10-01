У Міноборони повідомили, чи потраплять цьогоріч 18-річні хлопці під весняний призов
Сьогодні, 19:51
Призивати на строкову службу 18-ти та 19-річних юнаків не будуть, за виключенням тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав Збройних Сил України.
Про це сьогодні, 16 січня, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк, - йдеться на сайті Міноборони України.
Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, указ президента № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» виданий відповідно до вимог чинного законодавства України.
"Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив Міністр.
Андрій Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням.
"Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.
Міністр оборони також звернув увагу, що наразі триває активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову.
"Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим", – зазначив Андрій Загороднюк.
Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Додамо, що сьогодні президент підписав указ № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це сьогодні, 16 січня, повідомив Міністр оборони України Андрій Загороднюк, - йдеться на сайті Міноборони України.
Керівник оборонного відомства зауважив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, указ президента № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році» виданий відповідно до вимог чинного законодавства України.
"Водночас, ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя", – наголосив Міністр.
Андрій Загороднюк підкреслив, що під час призову у 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 та 19 років – за їхнім власним бажанням.
"Отже, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – конкретизував керівник оборонного відомства.
Міністр оборони також звернув увагу, що наразі триває активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову.
"Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим", – зазначив Андрій Загороднюк.
Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил.
Додамо, що сьогодні президент підписав указ № 13/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 17 січня
Сьогодні, 20:00
У Міноборони повідомили, чи потраплять цьогоріч 18-річні хлопці під весняний призов
Сьогодні, 19:51
Кодування супутникового сигналу відтермінують
Сьогодні, 19:37
Волинянин святкує 98-річний ювілей. ФОТО
Сьогодні, 19:27
Медіа