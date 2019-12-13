На Донбасі під час обстрілів загинув військовий





Про це повідомляє



Противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.



З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".



Вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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