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На Донбасі під час обстрілів загинув військовий

На Донбасі під час обстрілів загинув військовий
Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 16 січня один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Противник обстріляв позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Вісім обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Теги: Донбас. війна, смерть, військовий
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