Поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини з місця події



Зі слів працівників поліції, на місці проводять слідчі дії – відтворення обставин ДТП зі смертельним наслідком. Скільки часу ще буде перекрита траса – невідомо.



Нагадаємо, 10 січня на автодорозі у селі Смолигів Луцького району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода. Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через проведення слідчого експерименту поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський з двох сторін. Внаслідок цього утворилась чимала «колійка» з транспортних засобів. Передумовою до таких заходів стала смертельна ДТП, що трапилася 10 січня 2020 року поблизу села Смолигів Луцького району.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини з місця події повідомили очевидці.Зі слів працівників поліції, на місці проводять слідчі дії – відтворення обставин ДТП зі смертельним наслідком. Скільки часу ще буде перекрита траса – невідомо.Нагадаємо, 10 січня на автодорозі у селі Смолигів Луцького району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода. Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

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