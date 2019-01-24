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Поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський

Поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський
Через проведення слідчого експерименту поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський з двох сторін. Внаслідок цього утворилась чимала «колійка» з транспортних засобів. Передумовою до таких заходів стала смертельна ДТП, що трапилася 10 січня 2020 року поблизу села Смолигів Луцького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини з місця події повідомили очевидці.

Зі слів працівників поліції, на місці проводять слідчі дії – відтворення обставин ДТП зі смертельним наслідком. Скільки часу ще буде перекрита траса – невідомо.

Нагадаємо, 10 січня на автодорозі у селі Смолигів Луцького району легковик Volkswagen Passat на смерть збив пішохода. Автопригода трапилася ввечері. За кермом легковика перебував 29-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, 50-річного жителя Луцького району, котрий переходив проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, під час якого слідчі з’ясують усі обставини автопригоди.

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Теги: дтп, аварія, траса, слідство
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