На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство





Про це



З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу до гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Згоранські озера” включили такі водойми: Велике Згоранське, Мале Згоранське, Оріхівське, Хмільники та Лісне.



Площа заказника становить 705,6 гектарів. У ньому водяться такі рідкісні види червонокнижних птахів, як шейхцерія болотна, осока затінкова, водяться лелека чорний, лунь польовий, скопа, журавель сірий.



Відповідно до законодавства, територія заказника входить до складу природно-заповідного фонду України. Вона охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.



На території заказника, зокрема, на озерах, забороняється:



- проїзд усіма видами транспорту через територію заказника, шляхами загального призначення, крім транспорту землекористувача, -інспекційних та природоохоронних, а також пожежних машин;

- проведення всіх видів полювання, знаходження з усіма видами вогнепальної, пневматичної та спортивної зброї, у супроводі різних видів тварин, знаходження з собаками;

-промислове рибальство та добування інших видів об’єктів водного промислу, знаходження із забороненими знаряддями лову риби, об’єктів водного промислу, а також пересування рибалок на човнах з бензиновими двигунами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згоранські озера, відповідно до Указу Президента України №1341/98 1998 року, внесли до об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.Про це пише Район Любомль.З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу до гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Згоранські озера” включили такі водойми: Велике Згоранське, Мале Згоранське, Оріхівське, Хмільники та Лісне.Площа заказника становить 705,6 гектарів. У ньому водяться такі рідкісні види червонокнижних птахів, як шейхцерія болотна, осока затінкова, водяться лелека чорний, лунь польовий, скопа, журавель сірий.Відповідно до законодавства, територія заказника входить до складу природно-заповідного фонду України. Вона охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.На території заказника, зокрема, на озерах, забороняється:- проїзд усіма видами транспорту через територію заказника, шляхами загального призначення, крім транспорту землекористувача, -інспекційних та природоохоронних, а також пожежних машин;- проведення всіх видів полювання, знаходження з усіма видами вогнепальної, пневматичної та спортивної зброї, у супроводі різних видів тварин, знаходження з собаками;-промислове рибальство та добування інших видів об’єктів водного промислу, знаходження із забороненими знаряддями лову риби, об’єктів водного промислу, а також пересування рибалок на човнах з бензиновими двигунами.

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