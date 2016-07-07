На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство
Сьогодні, 22:21
Згоранські озера, відповідно до Указу Президента України №1341/98 1998 року, внесли до об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
Про це пише Район Любомль.
З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу до гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Згоранські озера” включили такі водойми: Велике Згоранське, Мале Згоранське, Оріхівське, Хмільники та Лісне.
Площа заказника становить 705,6 гектарів. У ньому водяться такі рідкісні види червонокнижних птахів, як шейхцерія болотна, осока затінкова, водяться лелека чорний, лунь польовий, скопа, журавель сірий.
Відповідно до законодавства, територія заказника входить до складу природно-заповідного фонду України. Вона охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
На території заказника, зокрема, на озерах, забороняється:
- проїзд усіма видами транспорту через територію заказника, шляхами загального призначення, крім транспорту землекористувача, -інспекційних та природоохоронних, а також пожежних машин;
- проведення всіх видів полювання, знаходження з усіма видами вогнепальної, пневматичної та спортивної зброї, у супроводі різних видів тварин, знаходження з собаками;
-промислове рибальство та добування інших видів об’єктів водного промислу, знаходження із забороненими знаряддями лову риби, об’єктів водного промислу, а також пересування рибалок на човнах з бензиновими двигунами.
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Про це пише Район Любомль.
З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу до гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Згоранські озера” включили такі водойми: Велике Згоранське, Мале Згоранське, Оріхівське, Хмільники та Лісне.
Площа заказника становить 705,6 гектарів. У ньому водяться такі рідкісні види червонокнижних птахів, як шейхцерія болотна, осока затінкова, водяться лелека чорний, лунь польовий, скопа, журавель сірий.
Відповідно до законодавства, територія заказника входить до складу природно-заповідного фонду України. Вона охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.
На території заказника, зокрема, на озерах, забороняється:
- проїзд усіма видами транспорту через територію заказника, шляхами загального призначення, крім транспорту землекористувача, -інспекційних та природоохоронних, а також пожежних машин;
- проведення всіх видів полювання, знаходження з усіма видами вогнепальної, пневматичної та спортивної зброї, у супроводі різних видів тварин, знаходження з собаками;
-промислове рибальство та добування інших видів об’єктів водного промислу, знаходження із забороненими знаряддями лову риби, об’єктів водного промислу, а також пересування рибалок на човнах з бензиновими двигунами.
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