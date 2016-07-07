вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство

На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство
Згоранські озера, відповідно до Указу Президента України №1341/98 1998 року, внесли до об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Про це пише Район Любомль.

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу до гідрологічного заказника загальнодержавного значення “Згоранські озера” включили такі водойми: Велике Згоранське, Мале Згоранське, Оріхівське, Хмільники та Лісне.

Площа заказника становить 705,6 гектарів. У ньому водяться такі рідкісні види червонокнижних птахів, як шейхцерія болотна, осока затінкова, водяться лелека чорний, лунь польовий, скопа, журавель сірий.

Відповідно до законодавства, територія заказника входить до складу природно-заповідного фонду України. Вона охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

На території заказника, зокрема, на озерах, забороняється:

- проїзд усіма видами транспорту через територію заказника, шляхами загального призначення, крім транспорту землекористувача, -інспекційних та природоохоронних, а також пожежних машин;
- проведення всіх видів полювання, знаходження з усіма видами вогнепальної, пневматичної та спортивної зброї, у супроводі різних видів тварин, знаходження з собаками;
-промислове рибальство та добування інших видів об’єктів водного промислу, знаходження із забороненими знаряддями лову риби, об’єктів водного промислу, а також пересування рибалок на човнах з бензиновими двигунами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: згорани, озеро, заповідник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькрада шукає банк для 150 мільйонів гривень
Сьогодні, 23:23
Волинянину обстріляли авто
Сьогодні, 22:42
На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство
Сьогодні, 22:21
Поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський
Сьогодні, 21:31
На Донбасі під час обстрілів загинув військовий
Сьогодні, 21:05
Схожі новини
У Згоранах гуляли на Івана Купала. ФОТО У Згоранах гуляли на Івана Купала. ФОТО
07 липень, 2016, 21:43
Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал» Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал»
03 січень, 16:25
На трасі у Ківерцівському районі автівка на смерть збила 45-річну жінку На трасі у Ківерцівському районі автівка на смерть збила 45-річну жінку
26 грудень, 2019, 10:46
На Світязі хочуть привести до ладу ринок На Світязі хочуть привести до ладу ринок
07 грудень, 2019, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькрада шукає банк для 150 мільйонів гривень
Сьогодні, 23:23
 0
Волинянину обстріляли авто
Сьогодні, 22:42
 0
На Згоранських озерах заборонили полювання, проїзд транспортом та рибальство
Сьогодні, 22:21
 0
Поліція перекрила трасу Луцьк-Володимир-Волинський
Сьогодні, 21:31
 0
На Донбасі під час обстрілів загинув військовий
Сьогодні, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8