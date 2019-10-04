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Волинянину обстріляли авто

Волинянину обстріляли авто
15-го січня близько 17:00 у Нововолинську мешканцю міста пошкодили автомобіль, ймовірно з травматичної зброї.

Як розповів чоловік, він їхав вулицею Стуса та повернув та проспект Перемоги. Одразу за перехрестям почув гучний звук: трапився різкий удар по автівці, - пише БУГ.

«За пару метрів зупинився та вийшов з машини, побачив пошкодження. На вигляд – слід від кулі. Минулого року вже була така ж ситуація, тому відразу зрозумів, що сталося», – розповідає мешканець Нововолинська.

Одразу на місце чоловік викликав поліцію. За його здогадами в автівку стріляли. Правоохоронці зазначили, що, ймовірно, з травматичної зброї.

«Удар був трішки нижче бокового скла автомобіля зі сторони водія. Добре, що вікно було зачинене і не влучили всередину машини. Могла би бути аваріана ситуація. Крім того кулею можна було б влучити в перехожих, місце людне: ходять і мами з візочками, і діти. Це ненормально, коли на вулицях міста трапляються такі ситуації. Помітив, що в будинку навпроти водоканалу, де сталася подія, було відчинене вікно, можливо люди так розважаються», – зазначив чоловік.

Мешканець міста звертається до нововолинців, які могли бути свідками події або переживали схожу історію, розповісти про це.

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Теги: авто, стрілянина, нововолинськ
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