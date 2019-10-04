Волинянину обстріляли авто





Як розповів чоловік, він їхав вулицею Стуса та повернув та проспект Перемоги. Одразу за перехрестям почув гучний звук: трапився різкий удар по автівці, -



«За пару метрів зупинився та вийшов з машини, побачив пошкодження. На вигляд – слід від кулі. Минулого року вже була така ж ситуація, тому відразу зрозумів, що сталося», – розповідає мешканець Нововолинська.



Одразу на місце чоловік викликав поліцію. За його здогадами в автівку стріляли. Правоохоронці зазначили, що, ймовірно, з травматичної зброї.



«Удар був трішки нижче бокового скла автомобіля зі сторони водія. Добре, що вікно було зачинене і не влучили всередину машини. Могла би бути аваріана ситуація. Крім того кулею можна було б влучити в перехожих, місце людне: ходять і мами з візочками, і діти. Це ненормально, коли на вулицях міста трапляються такі ситуації. Помітив, що в будинку навпроти водоканалу, де сталася подія, було відчинене вікно, можливо люди так розважаються», – зазначив чоловік.



Мешканець міста звертається до нововолинців, які могли бути свідками події або переживали схожу історію, розповісти про це.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-го січня близько 17:00 у Нововолинську мешканцю міста пошкодили автомобіль, ймовірно з травматичної зброї.Як розповів чоловік, він їхав вулицею Стуса та повернув та проспект Перемоги. Одразу за перехрестям почув гучний звук: трапився різкий удар по автівці, - пише БУГ.«За пару метрів зупинився та вийшов з машини, побачив пошкодження. На вигляд – слід від кулі. Минулого року вже була така ж ситуація, тому відразу зрозумів, що сталося», – розповідає мешканець Нововолинська.Одразу на місце чоловік викликав поліцію. За його здогадами в автівку стріляли. Правоохоронці зазначили, що, ймовірно, з травматичної зброї.«Удар був трішки нижче бокового скла автомобіля зі сторони водія. Добре, що вікно було зачинене і не влучили всередину машини. Могла би бути аваріана ситуація. Крім того кулею можна було б влучити в перехожих, місце людне: ходять і мами з візочками, і діти. Це ненормально, коли на вулицях міста трапляються такі ситуації. Помітив, що в будинку навпроти водоканалу, де сталася подія, було відчинене вікно, можливо люди так розважаються», – зазначив чоловік.Мешканець міста звертається до нововолинців, які могли бути свідками події або переживали схожу історію, розповісти про це.

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