Луцькрада шукає банк для 150 мільйонів гривень





Про це



У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Луцьку (далі – банки), за умови якщо:



- у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;



- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.



Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету міста.



Учасник конкурсу повинен надати комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках заяву на участь у конкурсі, яка повинна містити пропозиції щодо:



- терміну повернення коштів на рахунок міського бюджету;



- незнижувального залишку на депозитному рахунку;



- умови сплати процентів та періодичність їх сплати.



Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.



Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 12-00 год. 21 січня 2020р. за адресою вул.Богдана Хмельницького, 19, департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради, кабінет 201. Контактний телефон 72 06 14. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 12-00 год. 21 січня 2020 р."



Конкурс пропозицій відбудеться 21 січня 2020 р. о 12-00 год. за адресою вул.Богдана Хмельницького, 19.



Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада шукає місце для розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на депозитних рахунках у банках.Про це пише ІА Конкурент.У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) яких розташовані в м. Луцьку (далі – банки), за умови якщо:- у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів;- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного.Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій банків, які прийняті до розгляду. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету міста.Учасник конкурсу повинен надати комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках заяву на участь у конкурсі, яка повинна містити пропозиції щодо:- терміну повернення коштів на рахунок міського бюджету;- незнижувального залишку на депозитному рахунку;- умови сплати процентів та періодичність їх сплати.Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 12-00 год. 21 січня 2020р. за адресою вул.Богдана Хмельницького, 19, департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради, кабінет 201. Контактний телефон 72 06 14. На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 12-00 год. 21 січня 2020 р."Конкурс пропозицій відбудеться 21 січня 2020 р. о 12-00 год. за адресою вул.Богдана Хмельницького, 19.Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

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