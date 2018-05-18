У Шацькому нацпарку запровадили електронний облік деревини





Ініціативу зібратися у такому форматі висловив начальник управління Олександр Кватирко, наголосивши, що питання потребує швидких та дієвих рішень. На запрошення волинських лісівників відгукнулися і прибули фактично всі лісокористувачі області, що свідчить про зацікавленість з боку сторін щодо реалізації поставлених Президентом та Урядом завдань, -



Заступник начальника управління Олександр Рибчинський відкриваючи нараду, поінформував: лісами Волині, крім державних лісгоспів, опікуються ще 16 користувачів. Серед них – приватні та державні структури.



Досі електронний облік деревини на 100% впроваджено лише у державних лісогосподарських підприємствах, дані до єдиної системи вносять у Шацькому нацпарку та військовому лісгоспі. Всім іншим необхідно терміново приймати рішення та вже працювати над впровадженням системи. До слова: дедлайном Уряд визначив 1 лютого. Про це йдеться у відповідній постанові за результатом селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра України.



«Ми готові надати вичерпні консультації щодо запровадження та роботи системи. Наші спеціалісти за потреби проведуть навчання щодо практичного застосування відповідних пристроїв та завжди готові допомогти, якщо виникатимуть проблеми,» – наголосив Олександр Рибчинський.



Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський зазначив, що питання ні для кого з присутніх не нове. Про це вже йшлося на попередній нараді, яка в серпні минулого року відбулася в ОДА.



Як показує досвід держлісгоспів, ЕОД здатний забезпечити ефективний моніторинг за використанням деревини, врегулювати облік заготовлених лісоматеріалів та наблизить лісогосподарську діяльність українських постійних лісокористувачів до європейських стандартів у сфері раціонального використання та збереження лісів.



Ведення електронного обліку – це ще й своєчасне та достовірне відображення руху лісопродукції, доступність даних про її залишки, контроль за використанням та зберіганням, облік оплати, прозорість роботи матеріально відповідальних осіб, і в першу чергу – це мобільність у виявленні незаконного вивезення деревини. Все це перевірено на практичному досвіді державних підприємств Волинського обласного управління, де система діє і впроваджена на 100% вже понад п`ять років.



Проте практика повноцінно здатна виправдати себе лише за умови, коли система діятиме на всіх рівнях. Про це волинські лісівники говорили неодноразово. Врешті відповідні рішення набрали практичного ходу. Про це також ішлося під час наради.



Зустріч із лісокористувачами продовжилася у форматі діалогу з подальшими практичними рішеннями. Кожен із волинських лісокористувачів висловив свою думку щодо доцільності, можливості та способів запровадження системи ЕОД на базі його підприємства чи структури.



Дискусійне обговорення викликали практичні рекомендації, які озвучив головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів ВОУЛМГ Іван Забродець. Спеціаліст наголосив: щоб долучитися до системи електронного обліку, лісокористувачу необхідно звернутися до оператора єдиної державної системи ЕОД.



В результаті озвученого окремі лісокористувачі акцентували на підвищенні вартості лісопродукції, а в деяких випадках – навіть неможливості повноцінного запровадження системи. Кожен озвучив свої аргументи та позицію.



В підсумку було прийнято рішення щодо подальших консультаційних зустрічей зі спеціалістами Волинського ОУЛМГ для врегулювання проблемних питань індивідуально та позитивного вирішення спільного завдання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному лісомисливському господарстві відбулася робоча зустріч усіх лісокористувачів області.Ініціативу зібратися у такому форматі висловив начальник управління Олександр Кватирко, наголосивши, що питання потребує швидких та дієвих рішень. На запрошення волинських лісівників відгукнулися і прибули фактично всі лісокористувачі області, що свідчить про зацікавленість з боку сторін щодо реалізації поставлених Президентом та Урядом завдань, - йдеться на сайті волинських лісівників.Заступник начальника управління Олександр Рибчинський відкриваючи нараду, поінформував: лісами Волині, крім державних лісгоспів, опікуються ще 16 користувачів. Серед них – приватні та державні структури.Досі електронний облік деревини на 100% впроваджено лише у державних лісогосподарських підприємствах, дані до єдиної системи вносять у Шацькому нацпарку та військовому лісгоспі. Всім іншим необхідно терміново приймати рішення та вже працювати над впровадженням системи. До слова: дедлайном Уряд визначив 1 лютого. Про це йдеться у відповідній постанові за результатом селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра України.«Ми готові надати вичерпні консультації щодо запровадження та роботи системи. Наші спеціалісти за потреби проведуть навчання щодо практичного застосування відповідних пристроїв та завжди готові допомогти, якщо виникатимуть проблеми,» – наголосив Олександр Рибчинський.Начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Дмитро Новохатський зазначив, що питання ні для кого з присутніх не нове. Про це вже йшлося на попередній нараді, яка в серпні минулого року відбулася в ОДА.Як показує досвід держлісгоспів, ЕОД здатний забезпечити ефективний моніторинг за використанням деревини, врегулювати облік заготовлених лісоматеріалів та наблизить лісогосподарську діяльність українських постійних лісокористувачів до європейських стандартів у сфері раціонального використання та збереження лісів.Ведення електронного обліку – це ще й своєчасне та достовірне відображення руху лісопродукції, доступність даних про її залишки, контроль за використанням та зберіганням, облік оплати, прозорість роботи матеріально відповідальних осіб, і в першу чергу – це мобільність у виявленні незаконного вивезення деревини. Все це перевірено на практичному досвіді державних підприємств Волинського обласного управління, де система діє і впроваджена на 100% вже понад п`ять років.Проте практика повноцінно здатна виправдати себе лише за умови, коли система діятиме на всіх рівнях. Про це волинські лісівники говорили неодноразово. Врешті відповідні рішення набрали практичного ходу. Про це також ішлося під час наради.Зустріч із лісокористувачами продовжилася у форматі діалогу з подальшими практичними рішеннями. Кожен із волинських лісокористувачів висловив свою думку щодо доцільності, можливості та способів запровадження системи ЕОД на базі його підприємства чи структури.Дискусійне обговорення викликали практичні рекомендації, які озвучив головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів ВОУЛМГ Іван Забродець. Спеціаліст наголосив: щоб долучитися до системи електронного обліку, лісокористувачу необхідно звернутися до оператора єдиної державної системи ЕОД.В результаті озвученого окремі лісокористувачі акцентували на підвищенні вартості лісопродукції, а в деяких випадках – навіть неможливості повноцінного запровадження системи. Кожен озвучив свої аргументи та позицію.В підсумку було прийнято рішення щодо подальших консультаційних зустрічей зі спеціалістами Волинського ОУЛМГ для врегулювання проблемних питань індивідуально та позитивного вирішення спільного завдання.

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