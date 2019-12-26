Українські прикордонники затримали контрабанду фальсифікованих ліків





Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, -



За даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням «Анкара-Київ» намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на суму понад 300 тис грн.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діяльності злочинної організації, яка займалась виготовленням та реалізацією на території України та поза її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні затрмали контрабанду фальсифікованих ліків з Туреччини для онкохворих.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, - передає Вісник і К.За даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням «Анкара-Київ» намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на суму понад 300 тис грн.Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діяльності злочинної організації, яка займалась виготовленням та реалізацією на території України та поза її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває.

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