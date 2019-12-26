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Українські прикордонники затримали контрабанду фальсифікованих ліків

Українські прикордонники затримали контрабанду фальсифікованих ліків
В Україні затрмали контрабанду фальсифікованих ліків з Туреччини для онкохворих.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, - передає Вісник і К.

За даними слідства, громадянин України – пасажир авіарейсу сполученням «Анкара-Київ» намагався ввезти на митну територію України лікарські засоби із ознаками фальсифікату на суму понад 300 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно діяльності злочинної організації, яка займалась виготовленням та реалізацією на території України та поза її межами фальсифікованих лікарських засобів, триває.

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Теги: ліки, фальсифікат, онко
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