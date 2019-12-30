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Які продукти допоможуть відновити печінку після свят

Які продукти допоможуть відновити печінку після свят
Новорічні свята – справжнє випробування для нашого організму. За цей короткий проміжок часу ми в кілька разів перевищуємо допустимі дози алкоголю, їмо важкі салати, заправлені майонезом, і точно не відмовляємося від солодощів. Головний потерпілий – печінка. Побалуйте ваш багатостраждальний орган цими трьома продуктами, і вона відновиться швидше.

Про це пише ukrhealth.net

Гарбуз

Печінка дуже "любить" гарбуз (втім, як і інші овочі та фрукти з оранжевою м’якоттю). Вона знижує наслідки окисного стресу, відновлює активність детоксикаційних ферментів. Гарбузовий насіння також припадуть як не можна до речі: вони багаті цинком і мають легку жовчогінну дію.

Курага

Курага допомагає знизити ризики раку печінки, завдяки унікальному поєднання вітамінів і мікроелементів.

Курага багата мікроелементами: калієм, магнієм, клітковиною. За рахунок своєї антиоксидантної дії вона захищає нас від вільних радикалів і від наслідків окисного стресу. Крім того, завдяки магнію і калію курага допомагає при захворюваннях серцево-судинної патології", – розповідає дієтологиня Ірина Торопигіна в інтерв’ю виданню Е1.

Але з курагою варто все-таки бути обережніше, і сприймати її як десерт – в ній багато фруктози і глюкози, які можуть сильно підвищити рівень цукру в крові, якщо не знати міру.

Оливкова олія

"Оливкова олія містить головний антиоксидант — вітамін Е. Він захищає організм від дії вільних радикалів — речовин, що утворюються під дією сонячного світла, сигаретного диму, забрудненого повітря і радіації. Саме з цими шкідливими речовинами і змушена боротися наша печінка".


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Теги: печінка, продукти, здоров'я
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