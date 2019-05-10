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Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО

Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16-го січня близько 22:30 у Нововолинську на вулиці Нововолинській трапилася ДТП: водій буса Мерседес Спрінтер в’їхав у паркан олійно-жирового комбінату.

Як розповіли на місці події журналістам БУГу, водія та пасажира мікроавтобуса забрала «швидка».

На місце ДТП прибули рятувальники та поліція.

Деталі – згодом.

Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО

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Теги: Дтп, аварія, нововолинськ
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