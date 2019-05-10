Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО





Як



На місце ДТП прибули рятувальники та поліція.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го січня близько 22:30 у Нововолинську на вулиці Нововолинській трапилася ДТП: водій буса Мерседес Спрінтер в’їхав у паркан олійно-жирового комбінату.Як розповіли на місці події журналістам БУГу, водія та пасажира мікроавтобуса забрала «швидка».На місце ДТП прибули рятувальники та поліція.Деталі – згодом.

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