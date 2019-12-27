У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської. Зі слів пасажирів маршрутки, водій легковика Ford Fiesta їхав вулицею Потебні і на перехресті не надав переваги у русі та влетів в бік автобуса, коли той рухався з центру міста до мікрорайону ЛПЗ.



«В салоні автомобіля було немовля і ще пасажири, їм викликали «швидку», - повідомили очевидці.



Маршрутка обійшлась однією вм’ятиною, в той час як у легковика повністю розбита передня частина: бампер, капот, крила, решітка радіатора і радіотор. Від удару Ford розвернуло посеред дороги.



За станом на 22:35 на місце події прибула карета «швидкої» та поліція. Деталі – згодом.



Зауважимо, що перехрестя вулиць Потебні та Гнідавської, де трапилась аварія, – аварійно небезпечне, а фігурантами ДТП часто стають саме маршрутні таксі.

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