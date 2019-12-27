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У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»

У Луцьку зіткнулися легковик та маршрутка: постраждалих забрала «швидка»
У Луцьку водій автомобіля Ford зіткнувся з маршрутним таксі №11 не надавши йому переваги у русі. В салоні легковика в той час перебувало немовля, пасажирам автомобіля викликали «швидку».

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської. Зі слів пасажирів маршрутки, водій легковика Ford Fiesta їхав вулицею Потебні і на перехресті не надав переваги у русі та влетів в бік автобуса, коли той рухався з центру міста до мікрорайону ЛПЗ.

«В салоні автомобіля було немовля і ще пасажири, їм викликали «швидку», - повідомили очевидці.

Маршрутка обійшлась однією вм’ятиною, в той час як у легковика повністю розбита передня частина: бампер, капот, крила, решітка радіатора і радіотор. Від удару Ford розвернуло посеред дороги.

За станом на 22:35 на місце події прибула карета «швидкої» та поліція. Деталі – згодом.

Зауважимо, що перехрестя вулиць Потебні та Гнідавської, де трапилась аварія, – аварійно небезпечне, а фігурантами ДТП часто стають саме маршрутні таксі.

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Теги: Дтп, аварія, Луцьк, авто
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