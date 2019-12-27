В Ірані ідентифікували тіла усіх загиблих в авіакатастрофі українців
Сьогодні, 08:52
У Тегерані ідентифікували тілах 11 українців, загиблих авіакатастрофі компанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Також повідомили, що проводиться підготовка для передачі загиблих до України.
«За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що в авіакатастрофі загинуло 11 українців: Володимир Гапоненко (командир, пілот), Сергій Хоменко (другий пілот), Олексій Наумкін (пілот, льотний інструктор), Катерина Статнік (бортпровідниця), Марія Микитюк (бортпровідниця), Валерія Овчарук (бортпровідниця), Юлія Сологуб (бортпровідниця), Ігор Матьков (бортпровідник), Денис Лихно (бортпровідник), Ольга Коб'юк (пасажирка), Олена Малахова (пасажирка). Зауважимо, що Юлія Сологуб - дівчина із Нововолинська.
Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що летів з Тегерана до Києва, розбився 8 січня зранку невдовзі після зльоту. Загинули загалом 176 людей, дев’ятеро з яких були членами екіпажу.
10 січня прем'єр-міністри Канади, Великобританії, Австралії повідомили, що мають докази, що літак збили іранські військові. Також було опубліковане відео ймовірного збиття літака ракетою.
Спершу Іран усі звинувачення відкидав, проте наступного дня визнав, що випадково збив літак, сприйнявши його за ворожий об’єкт. Іранська ракета поцілила прямо в кабіну пілотів. Після цього, суд арештував кількох людей «за їхню роль у катастрофі українського літака».
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Також повідомили, що проводиться підготовка для передачі загиблих до України.
«За попередньою інформацією передачу тіл 11 загиблих планується провести до 19 січня 2020 року», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що в авіакатастрофі загинуло 11 українців: Володимир Гапоненко (командир, пілот), Сергій Хоменко (другий пілот), Олексій Наумкін (пілот, льотний інструктор), Катерина Статнік (бортпровідниця), Марія Микитюк (бортпровідниця), Валерія Овчарук (бортпровідниця), Юлія Сологуб (бортпровідниця), Ігор Матьков (бортпровідник), Денис Лихно (бортпровідник), Ольга Коб'юк (пасажирка), Олена Малахова (пасажирка). Зауважимо, що Юлія Сологуб - дівчина із Нововолинська.
Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що летів з Тегерана до Києва, розбився 8 січня зранку невдовзі після зльоту. Загинули загалом 176 людей, дев’ятеро з яких були членами екіпажу.
10 січня прем'єр-міністри Канади, Великобританії, Австралії повідомили, що мають докази, що літак збили іранські військові. Також було опубліковане відео ймовірного збиття літака ракетою.
Спершу Іран усі звинувачення відкидав, проте наступного дня визнав, що випадково збив літак, сприйнявши його за ворожий об’єкт. Іранська ракета поцілила прямо в кабіну пілотів. Після цього, суд арештував кількох людей «за їхню роль у катастрофі українського літака».
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