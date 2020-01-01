Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 17 січня





Євро при купівлі становить – 26.75, продажу – 27.00.



Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.32, продаж – 6.42.



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