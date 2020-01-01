17 січня – день Зосима і Феокоста: що не можна робити сьогодні





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Йосип, Марк, Тимофій, - пише



Народні прикмети на 17 січня



– Зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.



– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.



– Хмари висять низько – до заметілі.



– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.



– Якщо цього дня загадати бажання, вийти на вулицю і побачити Велику Ведмедицю на небі, то ваше бажання обов’язково здійсниться.



Що можна робити 17 січня



1. Щоб бути захищеним увесь рік, треба чортополох залишити в хустинку і носити в кишені. Такий обряд вбереже вас у мандрівках, коли ви будете далеко від дому.



2. Щоб захистити оселю від злих очей і язиків, треба, щоб господар тричі обійшов будинок з іконою, промовляючи молитву.



Що не можна робити 17 січня



1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 січня в народному календарі вшановується пам'ять мучеників Зосима і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці. Також від сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Йосип, Марк, Тимофій, - пише 24 канал. – Зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.– Хмари висять низько – до заметілі.– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.– Якщо цього дня загадати бажання, вийти на вулицю і побачити Велику Ведмедицю на небі, то ваше бажання обов’язково здійсниться.1. Щоб бути захищеним увесь рік, треба чортополох залишити в хустинку і носити в кишені. Такий обряд вбереже вас у мандрівках, коли ви будете далеко від дому.2. Щоб захистити оселю від злих очей і язиків, треба, щоб господар тричі обійшов будинок з іконою, промовляючи молитву.1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.

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