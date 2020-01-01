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17 січня – день Зосима і Феокоста: що не можна робити сьогодні

17 січня – день Зосима і Феокоста: що не можна робити сьогодні
17 січня в народному календарі вшановується пам'ять мучеників Зосима і Феокоста. Саме 17 січня за прикметами можна передбачити погоду на всі місяці. Також від сьогоднішнього дня завершуються різдвяні ворожіння.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис, Йосип, Марк, Тимофій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 17 січня

– Зоряне небо без хмар – до сонця і морозу.

– Якщо на деревах лежить багато снігу, то у бджолярів буде успішний рік, протягом якого вони зберуть багато меду.

– Хмари висять низько – до заметілі.

– Якщо небо цього дня буде безхмарним, то сильні морози будуть стояти ще довго.

– Якщо цього дня загадати бажання, вийти на вулицю і побачити Велику Ведмедицю на небі, то ваше бажання обов’язково здійсниться.

Що можна робити 17 січня

1. Щоб бути захищеним увесь рік, треба чортополох залишити в хустинку і носити в кишені. Такий обряд вбереже вас у мандрівках, коли ви будете далеко від дому.

2. Щоб захистити оселю від злих очей і язиків, треба, щоб господар тричі обійшов будинок з іконою, промовляючи молитву.

Що не можна робити 17 січня

1. Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережними і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.


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Теги: свято, 17 січня
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