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Просять допомогти сім'ї з Волині, що з маленькими дітьми залишилася без даху над головою

Просять допомогти сім'ї з Волині, що з маленькими дітьми залишилася без даху над головою
У Заболотті на Ратнівщині згоріла хата. У будинку розміром 10 на 10 метрів, в якому був проведений капітальний ремонт, жила родина з трьома малесенькими дітками: найстаршій лише 7 років, найменшенькій – другий рік.

Про це повідомляє газета Волинь.

Загоряння сталося вже темної пори, майже о 18 годині. І хоча працювали рятувальники із Заболоттівської, Турської місцевих пожежних охорон та з Ратного, односельчани, однак вогонь зробив свою справу. А в хаті окрім багатодітної сім’ї Віталія та Алли Головіїв, проживала ще й сестра Віталія Олена.

Батьки господаря мешкають поряд – у літній кухні, в якій для всієї родини місця замало. Тож погорільці перебралася на тимчасове проживання до батьків Алли. Йде мова про відновлення житла, тобто, зведення його з нуля. А на це, зрозуміло, потрібні кошти.

Тож насамперед на біду погорільців вже відгукнулася Заболоттівська селищна рада, односельчани. Є сподівання, що вкотре оживе народне прислів’я: з миру по нитці, а голому – свита.

Гроші можна переказати за реквізитами: Волинське ОУ АТ Ощадбанк МФО 303398, код отримувача 1983411396, картковий рахунок №UA283033980000026204500237494, отримувач Головій Володимир Пилипович.

До слова, пожежники встановили причину займання: коротке замикання електропроводки.

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Теги: пожежа, Заболоття
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