На Волині судили жінку, у якої з дому втік неповнолітній син
Сьогодні, 09:33
Судили непрацюючу жительку Рожищенського району, чий син втік з дому.
Слухання справи відбулось 13 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
З протоколу про адміністративне правопорушення відомо, що жінка, не виконує обов'язки щодо виховання неповнолітнього сина, який самовільно залишив місце проживання.
У судовому засіданні мати свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також вона заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 13 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
З протоколу про адміністративне правопорушення відомо, що жінка, не виконує обов'язки щодо виховання неповнолітнього сина, який самовільно залишив місце проживання.
У судовому засіданні мати свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також вона заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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