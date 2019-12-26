На Волині судили жінку, у якої з дому втік неповнолітній син





Слухання справи відбулось 13 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



З протоколу про адміністративне правопорушення відомо, що жінка, не виконує обов'язки щодо виховання неповнолітнього сина, який самовільно залишив місце проживання.



У судовому засіданні мати свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також вона заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили непрацюючу жительку Рожищенського району, чий син втік з дому.Слухання справи відбулось 13 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище З протоколу про адміністративне правопорушення відомо, що жінка, не виконує обов'язки щодо виховання неповнолітнього сина, який самовільно залишив місце проживання.У судовому засіданні мати свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу та накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також вона заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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